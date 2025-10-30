Quán bar lén bán bóng cười vào nửa đêm

TP HCMTrương Ngọc Ẩn, 35 tuổi, chủ quán bar Destiny (quận 2 cũ), chỉ đạo nhân viên chỉ bán bóng cười cho khách quen sau 23h để tránh cảnh sát kiểm tra.

Ngày 30/10, Ân và 3 nhân viên bị Công an TP HCM khởi tố, bắt giam để điều tra về tội Buôn bán hàng cấm.

Những người bị khởi tố. Ảnh: Công an TP HCM

Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện quán bar Destiny trên đường Quốc Hương, phường An Khánh (quận 2 cũ) bán bóng cười cho khách sử dụng tại chỗ.

Khi công an ập vào kiểm tra, quán đang tàng trữ 21 bình khí N2O và 40 quả bóng chưa sử dụng. Nhân viên khai nhận được Ân chỉ đạo, phân công vai trò mua khí, bơm bóng và thu tiền qua các nhóm chat Zalo, Viber.

Khu vực phục vụ bóng cười được bố trí riêng, hoạt động 24/24 giờ, chủ yếu đón khách quen, đặt bàn trước và chỉ bán sau 23h. Mỗi tháng, cơ sở này nhập khoảng 50-200 bình khí, giá từ 2,3 đến 4,3 triệu đồng/bình.

Trong 6 tháng đầu năm, nhóm của Ân đã bán gần 66.000 quả bóng cười, thu lợi bất chính gần 7 tỷ đồng. Toàn bộ doanh thu được ghi chép nội bộ, không kê khai trong sổ sách, trong menu và hóa đơn, mặt hàng bóng cười được ngụy trang bằng tên gọi khác.

Nhân viên thực hiện việc bơm bóng cười cho khách. Ảnh: Công an TP HCM

Làm việc với cơ quan điều tra, Ân và các nhân viên thừa nhận biết rõ bóng cười là mặt hàng bị cấm kinh doanh, gây hại cho sức khỏe, nhưng vẫn bán vì lợi nhuận cao.

Công an TP HCM đang mở rộng điều tra, truy tìm các đầu mối cung cấp khí N2O.

Theo Công an TP HCM, khí cười (N2O) khi hít vào cơ thể có thể gây kích thích thần kinh trung ương, tạo cảm giác hưng phấn, ảo giác, mất kiểm soát hành vi; nếu lạm dụng có thể dẫn đến ngạt thở, tổn thương não, thậm chí tử vong. Vì vậy, việc sử dụng khí này cho mục đích giải trí đã bị pháp luật nghiêm cấm.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tương tự.

Quốc Thắng