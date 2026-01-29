Quán bar gây tranh cãi vì cấm khách trên 40 tuổi

Nhật BảnMột quán bar ở Shibuya, Tokyo đang trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận về sự phân biệt đối xử và khoảng cách thế hệ khi quy định chỉ đón khách 20-39 tuổi.

Tại chi nhánh Dogenzaka thuộc chuỗi bar Tori Yaro, thông báo "chỉ phục vụ khách 20-30 tuổi, từ chối người trên 40" được đặt nổi bật ngay lối vào.

Dù có một số ngoại lệ cho bạn bè, người thân của nhân viên và đối tác nhưng phần này được in rất nhỏ khiến nhiều người trung niên cảm thấy bị tổn thương.

Quy định giới hạn về độ tuổi của quán bar Tori Yaro đặt nổi bật ở lối ra vào. Ảnh: TV Asahi News

Toshihiro Nagano, quản lý quán bar, lý giải việc giới hạn độ tuổi nhằm giữ không khí sôi động, phù hợp với sở thích của người trẻ. Theo ông, sự khác biệt về nhu cầu giữa các nhóm tuổi dễ dẫn đến xung đột trải nghiệm: người trẻ thích ồn ào, trong khi khách lớn tuổi thường tìm kiếm sự yên tĩnh.

Trái ngược với Tori Yaro, quán bar Yaoya Ba gần đó lại chỉ đón khách từ 25 tuổi trở lên. Chủ quán Masayuki Segawa cho biết mục tiêu của ông là tạo ra "thánh địa" cho những người trưởng thành muốn tìm lại ký ức về một Shibuya xưa cũ.

Tuy nhiên, lệnh cấm tại Tori Yaro đã chạm tới nỗi đau của "thế hệ băng hà" – những người chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế những năm 1990.

Nhiều người ngoài 40 tuổi tại Nhật hiện nay có thu nhập không ổn định và vẫn có nhu cầu tìm đến các quán bar bình dân. Việc bị từ chối phục vụ vì độ tuổi khiến họ cảm thấy bị gạt ra khỏi cộng đồng.

Dù về mặt pháp lý, quy định này vẫn nằm trong "vùng xám", nhưng trong văn hóa coi trọng sự tế nhị như Nhật Bản, việc treo biển cấm công khai bị nhiều người coi là hành vi phân biệt đối xử cực đoan, nhất là trong bối cảnh dân số Nhật Bản đang già hóa nhanh, độ tuổi trung bình đã vượt 48.

Ngọc Ngân (Theo Oddity Central, Japan Today)