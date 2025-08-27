Ở quán bar 'nhà tù', khách sẽ mặc trang phục tù nhân, ký vào 'bản thú tội', nhận hồ sơ tội phạm rồi được dẫn vào phòng giam.

Lấy cảm hứng từ loạt phim "Orange is the New Black" của Netflix, quán bar mang phong cách nhà tù nằm ở nhiều nơi như Thanh Đào thuộc phía đông tỉnh Sơn Đông; Hàng Châu ở phía bắc tỉnh Chiết Giang; Trùng Khánh ở phía tây nam Trung Quốc. Khách sẽ mặc bộ đồ liền màu cam để hoá thân tù nhân. Không gian bên trong trang trí song sắt, báo cũ, hình vẽ graffiti và ảnh nghi phạm.

Khách mặc trang phục màu cam giống trang phục tù nhân. Ảnh: Yǒng Qí (Chéngyě homebar)/Xiaohongshu

Khu vực khách ngồi cũng được chia thành từng "phòng giam", trong đó có "phòng thẩm vấn" với các dụng cụ trừng phạt như còng tay, xích chân và gậy.

Thức uống gồm cocktail, soda và cà phê có giá khoảng 50 nhân dân tệ, tương đương 7 USD (170.000 đồng) mỗi món. Một số chi nhánh yêu cầu khách trả thêm 10 nhân dân tệ hay 1.3 USD để thuê trang phục.

Khách vào quán phải ký vào "biên bản thú tội" và nhận "hồ sơ tội phạm" trong đó ghi rõ "tội danh" mà họ bị gán, đồng thời chụp ảnh trước khi được đưa đến "phòng giam" hay khu vực thưởng thức đồ uống.

Nhân viên quầy bar mặc đồng phục cảnh sát và tương tác với khách như những người giám sát trong trại giam, ví dụ nhắc nhở tuân thủ "nội quy nhà tù", hỏi khách về "tội danh", hoặc nhắc khách không được phá hoại bàn ghế.

Ý tưởng độc đáo thu hút khách trải nghiệm và người dùng mạng xã hội.

"Ánh sáng, cách trang trí và không gian quán mang lại cảm giác nhập vai thú vị, đồng thời có nhiều góc chụp ảnh độc lạ", một người nói trên mạng xã hội, cho biết đã rủ bạn bè cùng trải nghiệm.

Quán bar cho khách 'thử đi tù' ở Trung Quốc Video: Yáng táo/xiaohongshu

Một khách khác cho biết khi đến chi nhánh Hàng Châu vào khoảng 10 giờ tối trong ngày thường, họ phải chờ gần 20 phút mới được vào do quá đông khách. Một bình luận khác nhận xét mô hình quán vừa tiên phong vừa "điên rồ".

Ý tưởng quán bar nhà tù cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, có người cho rằng "quá lố đến mức khó hiểu".

"Nhà tù vốn dùng để trừng phạt, giáo dục và cải tạo tội phạm, do đó biến không gian cho mục đích giải trí có thể làm giảm đi sự tôn trọng pháp luật, đồng thời thiếu tôn trọng các nạn nhân thực sự cùng gia đình họ", một ý kiến cho biết.

Mô hình quán bar "nhà tù" cũng xuất hiện ở Australia và một số nước châu Âu, điển hình như Alcotraz trên phố Brick Lane, London, khai trương từ khoảng năm 2018. Quán lấy ý tưởng từ nhà tù Alcatraz ở vịnh San Francisco, phía bắc tiểu bang California, thuộc bờ Tây nước Mỹ, nơi từng giam giữ hơn 1.500 tù nhân từ năm 1934 đến 1963, trong đó có những trùm buôn lậu rượu khét tiếng thời kỳ cấm rượu 1920 - 1930 như Al Capone và George "Machine Gun" Kelly.

Điểm khác biệt của quán là khách phải tự mang rượu vào, nhân viên sẽ dùng loại rượu đó để pha chế đồ uống theo yêu cầu. Cách phục vụ được thực hiện theo phong cách bí mật, tạo cảm giác lén lút như đang tham gia một cuộc vượt ngục.

Quán Alcotraz trên phố Brick Lane, London. Ảnh: Eduardo Pramio/Instagram

Hà Phương (Theo SCMP, Time Out, The Travel)