Quán bar cho dân công sở muốn nghỉ việc

Nhật BảnMột quán bar mới khai trương ở thành phố Yokohama đang thu hút sự chú ý, khi cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng có ý định nghỉ việc.

Quanh các nhà ga Nhật Bản thường có loạt quán rượu san sát, sáng đèn tới khuya để đón dân công sở đến trút bỏ áp lực sau giờ làm. Nhưng trái với số đông, quán Tenshoku Sodan Bar tại ga Yokohama lại hướng đến phục vụ nhóm khách hàng đang muốn nghỉ việc. Ý tưởng khác biệt này khiến quán Tenshoku Sodan Bar nhanh chóng thu hút sự chú ý, dù mới chỉ mở cửa từ tháng 1.

"Ý tưởng mở quán bar này nảy ra khi tôi thường xuyên nghe nhân viên chia sẻ những trăn trở về sự nghiệp trong các buổi nhậu thân mật. Chính những cuộc trò chuyện ấy khiến tôi muốn tạo ra một không gian nơi mọi người có thể thoải mái bàn về con đường nghề nghiệp bên ly đồ uống", Shota Umemoto, chủ quán Tenshoku Sodan Bar, nói.

Umemoto, ngoài 30 tuổi, là giám đốc đại diện của LIA Group, công ty kinh doanh đầu tư và dịch vụ trụ sở tại Yokohama. Anh từng nhảy việc 6 lần trong 5 năm vì môi trường làm việc không giúp phát triển bản thân, trước khi sáng lập LIA Group năm 2020.

Biển hiệu bên ngoài quán Tenshoku Sodan Bar chuyên tư vấn nghỉ việc. Ảnh: SoraNews24

Umemoto cho biết anh từng nghĩ chỉ cần 10 khách hàng trong tháng đầu tiên là khởi đầu khả quan, nhưng Tenshoku Sodan Bar đã phục vụ nhiều gấp 6 lần con số này. Các bài review bằng tiếng Anh về quán này sau đó liên tục xuất hiện trên mạng xã hội.

"Nhật Bản có một quán bar cho người đang cân nhắc nghỉ việc, và đồ uống thì miễn phí", tài khoản pubity viết trên Instagram, đăng kèm hình ảnh nhân viên pha chế đang rót đồ uống cho một nhân viên công sở với vẻ mặt căng thẳng. Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý từ nước ngoài. Umemoto nhận được cuộc gọi từ các kênh truyền thông, có hãng thậm chí ở Colombia.

"Đây không phải kiểu quán bình thường như bạn hình dung, mà là 'tư vấn nghề nghiệp phong cách quán bar'", Umemoto nói.

Nhân viên pha chế của quán thực chất là chuyên viên tư vấn nghề nghiệp. Khách hàng sẽ trải lòng trong phòng riêng, không phải chịu áp lực từ gia đình, bạn bè hay thông tin từ nhà tuyển dụng. Quán không có quy định cụ thể về thời gian, nhưng mỗi phiên tư vấn thường kéo dài 60-90 phút và cần phải đặt chỗ từ trước. Khách hàng đến quán có độ tuổi từ 20 đến 60.

Hầu hết khách hàng đến quán đều không rõ họ còn yêu công việc hiện tại hay nên sớm tìm hướng đi mới. Cũng có những người rơi vào "vùng xám", không đủ chán ghét để lập tức nộp đơn nghỉ việc, nhưng cũng không chắc muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Một nữ khách hàng chia sẻ với Japan Today rằng một nhân viên Tenshoku Sodan Bar mặc vest đen đã ngồi lắng nghe cô trút hết băn khoăn về công việc hiện tại.

"Tôi hiểu. Thay vì lãng phí cuộc đời trong sự mông lung, tôi khuyên bạn nên đổi việc", nam nhân viên nói rồi xoay người mở chiếc máy tính xách tay phía sau cuốn thực đơn. Hình ảnh lò sưởi phát trên màn hình biến mất, nhường chỗ cho một trình duyệt web. "Chúng ta cùng xem qua vài công việc tiềm năng nhé?".

Theo Umemoto, Tenshoku Sodan Bar có cơ chế hoạt động như một đơn vị tuyển dụng. Các doanh nghiệp sẽ trả phí cho quán nếu giúp họ tìm được người phù hợp, trong khi khách hàng, người chuyển việc, không phải thanh toán gì. Tại Nhật Bản, luật pháp không cho phép thu tiền chỉ để giới thiệu danh sách việc làm.

"Mọi thứ chúng tôi cung cấp đều hoàn toàn miễn phí", chủ quán chia sẻ.

Umemoto nhấn mạnh đây không phải chiêu trò quảng bá. Anh còn không biết tại sao câu chuyện về quán mình lại lan rộng bằng tiếng Anh, trong khi dịch vụ hướng đến người lao động Nhật Bản. 20 trong số 60 khách hàng đầu tiên vào quán đơn giản vì nhìn thấy tấm biển bên ngoài.

Tenshoku Sodan Bar đã tư vấn giúp hai khách hàng chuyển việc thành công, 15 người đang trong quá trình phỏng vấn. Với phí hoa hồng là 1 triệu yen (gần 6.500 USD) cho mỗi người, quán đã có lãi, Umemoto cho biết.

Một phòng tư vấn tại quán Tenshoku Sodan Bar. Ảnh: Tenshoku Sodan Bar

Ý tưởng của Umemoto nhận được phản hồi tích cực từ người dùng mạng, nhiều người gọi đây là mô hình tinh tế và rất cần thiết trong môi trường làm việc dễ dẫn đến kiệt sức hiện nay tại Nhật Bản. Có người ví đây là "liệu pháp tâm lý không áp lực", trong khi số khác đùa rằng đồ uống miễn phí giúp khách hàng cởi mở hơn khi nói về công việc.

"Tôi có thể đến đó mỗi ngày", một người dùng bình luận.

"Hãy thử tưởng tượng gặp sếp ở đó xem", một người khác đùa.

Như Tâm (Theo Japan Today, Firstpost)