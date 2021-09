Quần áo thể thao nam, nữ đồng giá 289.000 đồng

Một chiếc áo cơ bản màu trắng với hình in to màu sắc giữa ngực là phụ kiện hầu như tín đồ thời trang nào cũng có. Áo phông thể thao nam Anta 852038103-1 có kiểu dáng đơn giản, trẻ trung, góp phần tôn vóc dáng người mặc. Đường may tỉ mỉ, phom áo không chảy xệ, nhão sau nhiều lần giặt.