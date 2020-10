Quần áo thể thao đa năng cho nam

Áo thun thể thao nam Breli BAS9020-1M-BL với chất liệu 100% microfiber polyester, không chứa thành phần nilon, thấm hút mồ hôi tốt, thoáng khí, phù hợp đi chơi hoặc vận động nhiều. Công nghệ in ultrachrome Nhật Bản giúp áo bền màu, chất áo mềm, co giãn tốt. Sản phẩm có giá 253.000 đồng, giảm 35% so với giá gốc.