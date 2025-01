Quần áo, phụ kiện hình rắn chào năm Ất Tỵ 2025

Bộ sưu tập Year of the Snake của BAPE tôn vinh sự tái sinh lấy cảm hứng từ hình ảnh rắn lột da, đánh dấu một khởi đầu tươi mới và mạnh mẽ. Họa tiết Yamata-no-Orochi - sinh vật dạng rắn trong văn hóa truyền thống Nhật Bản - in trên trên các dòng áo khoác, áo phông, sweatshirt, trang phục denim, mũ lưỡi trai và áo hoodie. Ảnh: BAPE