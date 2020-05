Quần áo mặc nhà mùa hè cho bé gái

Với các bé gái thích màu hồng, đồ bộ bé gái Vinakids quần giả váy là gợi ý. Quần giả váy giúp bé thoải mái vận động nhưng vẫn thể hiện nét nữ tính, đáng yêu. Lưng váy bằng thun, co giãn, kích cỡ linh hoạt. Áo thun trắng in hình hồng hạc rõ nét. Chất liệu cotton 100% đàn hồi và thấm hút mồ hôi tốt. Sản phẩm có giá 185.000 đồng, giảm 30% so với giá gốc.