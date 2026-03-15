Quán ăn đường phố Bangkok đồng loạt tăng giá

Hiệp hội Các tiểu thương Bangkok ngày 13/3 cho biết các quán ăn đường phố ở thủ đô chuẩn bị tăng giá khoảng 5 baht (khoảng 4.000 đồng) cho mỗi món ăn chế biến sẵn theo yêu cầu, từ tháng này, khi chi phí năng lượng, vận chuyển và nguyên liệu thực phẩm tiếp tục tăng.

Bà Yada Pornpetrampa, Chủ tịch Hiệp hội, cho biết đợt tăng giá gần đây của dầu, cùng với chi phí vận chuyển, đã bắt đầu tác động đến giá cả trong nhiều nhóm hàng, đặc biệt với các cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ vốn không thuộc diện được chính phủ kiểm soát giá. Nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giá ngay trong tháng này.

Bà cũng cho biết áp lực chi phí không chỉ đến từ dầu. Nguyên liệu, bao bì và các vật dụng tiêu hao dùng trong việc bán đồ ăn cũng đang tăng giá, đặc biệt là rau tươi và các nguyên liệu đầu vào các quán dùng hàng ngày.

Chẳng hạn, lá húng quế, nguyên liệu chính trong nhiều món ăn Thái, trước đây có giá khoảng 35-40 baht/kg, nay đã lên 50-55 baht/kg, tăng khoảng 30-40%. Chanh cỡ trung và lớn, trước đây khoảng 3 baht/quả, nay lên 4,5-5 baht/quả.

Các quán ăn đường phố là một đặc trưng của ẩm thực Thái Lan. Ảnh: The Nation

Ngoài ra, nhiều chi phí như túi nilon, túi đựng đồ nóng - lạnh, thìa dĩa nhựa và vật liệu đóng gói, vốn là những khoản chi quan trọng đối với các quầy hàng đường phố và nhà hàng nhỏ, cũng tăng.

"Vì xung đột quân sự ở Trung Đông, nhiều mặt hàng bắt đầu tăng giá nhanh. Một số chi phí vận chuyển chưa tăng ngay, nhưng nhiều nhà cung cấp đã lo ngại chi phí trong tương lai nên điều chỉnh giá", Bà Yada cho biết:

Các quầy hàng thường không tăng 1-2 baht. Khi việc tăng giá trở nên không thể tránh khỏi, họ thường tăng khoảng 5 baht mỗi món, vì mức này phản ánh tốt hơn sự gia tăng đồng thời của nhiều loại chi phí.

Tuy nhiên, nhiều người bán đang cố trì hoãn việc tăng giá càng lâu càng tốt, vì lo ngại sức mua của người tiêu dùng giảm. Nếu giá tăng quá nhiều, khách hàng có thể mua ít đồ ăn sẵn hơn hoặc chuyển sang nấu ăn tại nhà, khiến doanh thu của các quầy hàng giảm.

"Rất nhiều người bán sẵn sàng chấp nhận lợi nhuận thấp để giữ khách, vì có nhiều khách quen", bà nói thêm.

Xu hướng làm việc từ xa đang bắt đầu ảnh hưởng đến nhiều quầy hàng đường phố, đặc biệt tại các khu Silom và Sathon. Nhiều quầy hàng phụ thuộc vào lượng khách là nhân viên văn phòng mua bữa trưa hoặc đồ ăn sau giờ làm, nên khi số người đến văn phòng giảm, lượng khách và doanh số cũng giảm, dù chi phí đầu vào vẫn tiếp tục tăng.

Bà Yada cho rằng các tiểu thương đường phố dễ bị tổn thương về kinh tế vì vốn ít, không có khả năng dự trữ nguyên liệu lớn hay tái cấu trúc chi phí, trong khi việc chuyển địa điểm bán hàng cũng khó vì hầu hết các khu vực đã có người bán ổn định.

Bà kêu gọi chính phủ giám sát và quản lý giá hàng tiêu dùng chặt chẽ hơn, không chỉ đối với nhiên liệu hay vận chuyển mà trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Trong những giai đoạn khủng hoảng như chiến tranh hay thiên tai, bà cho rằng tâm lý thị trường cũng có thể khiến giá tăng trước khi chi phí thực sự tăng.

Tâm Anh (theo The Nation)