Quán ăn bên bờ biển có gần 360 kg nghi thuốc nổ

Quảng NgãiSau khi bắt quả tang nam thanh niên chở bao thuốc nổ, bộ đội biên phòng phát hiện thêm 12 bao khác (gần 360 kg) trong quán bờ biển.

Chiều 20/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp điều tra vụ vận chuyển, tàng trữ thuốc nổ xã Vạn Tường.

Hai hôm trước, lực lượng nghiệp vụ phối hợp Đồn Biên phòng Bình Hải, Công an xã Vạn Tường và Vùng Cảnh sát biển 2 bắt quả tang Phạm Văn Hậu (37 tuổi) chở một bao tải loại dùng đựng thức ăn hỗn hợp cho heo. Bên trong có khoảng 20 kg chất rắn dạng cục, màu xám. Vụ việc xảy ra tại ngã ba đường vào quán ăn Mỹ Giang, ven biển thôn Thanh Thủy.

Cơ quan chức năng khám xét quán ăn bên bờ biển, nơi giấu các bao nghi chất nổ. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi

Làm việc với cơ quan chức năng, Hậu khai đây là thuốc nổ, đang mang đi bán cho người dùng đánh bắt thủy sản. Sau đó, người này giao nộp thêm một bao tải cùng loại, cất phía sau quán Mỹ Giang.

Khám xét khẩn cấp quán ăn do một phụ nữ 41 tuổi làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện thêm 12 bao tải, chứa khoảng 337 kg chất rắn dạng cục, giấu ở nhiều vị trí xung quanh.

Các bao đựng chất rắn được giấu trong quán ăn bên bờ biển. Ảnh: Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hậu, đồng thời trưng cầu giám định toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Phạm Linh