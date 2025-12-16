Qualgo lan tỏa tư duy làm chủ AI tại DevFest 2025

Tham gia DevFest HCMC 2025 với vai trò đối tác đồng hành, Qualgo chia sẻ kinh nghiệm triển khai AI vào sản phẩm thực, nhấn mạnh bảo mật và nhu cầu nhân lực công nghệ.

AI đang trở thành hạ tầng cốt lõi của đổi mới công nghệ toàn cầu, từ mô hình tổng hợp, AI agent đến bảo mật AI và khai thác dữ liệu quy mô lớn. Xu hướng này không chỉ thay đổi cách doanh nghiệp xây dựng sản phẩm, mà còn tái định hình nhu cầu nhân lực và năng lực vận hành công nghệ.

Tại Việt Nam, AI ngày càng được ứng dụng vào các bài toán thực tế như tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm người dùng và bảo vệ an ninh mạng. Báo cáo thị trường lao động của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2024 cho thấy Việt Nam có khoảng 530.000 kỹ sư công nghệ thông tin, trong khi nhu cầu nhân lực có thể đạt mốc một triệu người vào năm 2027. Khoảng cách này đang thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động học tập, nghiên cứu và ứng dụng AI trong khối doanh nghiệp và đại học.

Hàng trăm người trẻ tham gia DevFest 2025. Ảnh: Qualgo

Trong bối cảnh đó, DevFest - sự kiện công nghệ thường niên của cộng đồng Google Developers Groups với hơn 1.000 chapter toàn cầu - trở thành điểm kết nối quan trọng của sinh viên, kỹ sư và doanh nghiệp công nghệ. Tại DevFest HCMC 2025, các chủ đề liên quan AI/ML, dữ liệu và bảo mật tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn, phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển kỹ năng của thị trường lao động.

Theo báo cáo TopDev 2024-2025, các nhóm kỹ năng có tốc độ tuyển dụng tăng nhanh nhất tại Việt Nam gồm AI/ML, an ninh mạng và dữ liệu, với mức tăng 35–47% mỗi năm. Chuỗi hoạt động DevFest tại TP HCM, từ các buổi chia sẻ ở Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc tế (ĐHQG TP HCM), Đại học Hoa Sen đến sự kiện chính ngày 6/12, đã ghi nhận sự tham gia của hàng trăm sinh viên và kỹ sư trẻ.

Đội ngũ Qualgo tại sự kiện DevFest ngày 6/12. Ảnh: Qualgo

Trong vai trò nhà tài trợ và đối tác đồng hành, đội ngũ kỹ sư Qualgo tập trung chia sẻ kinh nghiệm triển khai AI vào sản phẩm thực tế, cách quản lý rủi ro bảo mật và xây dựng nền tảng kỹ thuật bền vững. Cách tiếp cận này nhấn mạnh việc "làm chủ AI ứng dụng", thay vì chỉ dừng ở nghiên cứu hay thử nghiệm công nghệ.

Bài toán an ninh mạng được đặt ra rõ nét trong bối cảnh AI phát triển nhanh. Theo Cổng cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam, năm 2023 ghi nhận khoảng 13.900 vụ tấn công mạng vào tổ chức, doanh nghiệp; gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến với tổng thiệt hại ước tính 390.000 tỷ đồng. Năm 2024, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia ước tính thiệt hại do lừa đảo trực tuyến đạt gần 18.900 tỷ đồng, cho thấy rủi ro gia tăng song hành với tiến bộ công nghệ.

Diễn giả Qualgo chia sẻ với sinh viên tham gia chương trình. Ảnh: Qualgo

Qualgo cho biết doanh nghiệp theo đuổi định hướng phát triển các giải pháp an ninh mạng kết hợp AI, nhằm giúp cá nhân và tổ chức chủ động kiểm soát rủi ro trên không gian số. Triết lý này được thể hiện xuyên suốt trong hoạt động nghiên cứu và phát triển, tập trung vào việc giảm thiểu nguy cơ, nâng cao độ tin cậy và khả năng vận hành dài hạn của hệ thống số.

Thông qua DevFest HCMC 2025, Qualgo khẳng định cam kết đầu tư dài hạn vào hệ sinh thái công nghệ, đồng thời mở rộng kết nối với cộng đồng kỹ sư trẻ. Doanh nghiệp xem đây là nền tảng để nuôi dưỡng nguồn nhân lực AI – an ninh mạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong giai đoạn chuyển đổi số sâu rộng.

