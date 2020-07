Qualcomm ra chuẩn sạc nhanh nhất thế giới

Quick Charge 5 của Qualcomm có thể sạc viên pin 4.500 mAh từ 0 lên 50% trong 5 phút, nhanh nhất từ trước đến nay.

Theo Qualcomm, Quick Charge 5 là nền tảng sạc nhanh thương mại dành cho smartphone đầu tiên trên thế giới có công suất hơn 100 Watt, hiệu quả hơn 70% so với Quick Charge 4 và cung cấp năng lượng gấp 10 lần so với Quick Charge thế hệ đầu tiên.

Qualcomm ra chuẩn sạc nhanh nhanh nhất thế giới

Bên cạnh đó, Quick Charge 5 còn tích hợp 12 loại bảo vệ dành cho điện áp, dòng điện và nhiệt độ riêng biệt giúp thiết bị sạc an toàn hơn, bao gồm bảo vệ quá áp đầu vào USB ở 25V và các điều khiển công suất ngoài trên 30V. Khi vận hành, nhiệt độ trên củ sạc sử dụng chuẩn Quick Charge 5 cũng mát hơn 10 độ C so với Quick Charge 4.

Chuẩn sạc mới được Qualcomm đưa vào hàng loạt công nghệ, gồm Dual/Triple Charge, điện áp đầu vào thích ứng, INOV4, Qualcomm Battery Saver và công nghệ Nhận dạng bộ điều hợp thông minh. Chúng sẽ hoạt động cùng nhau để tối đa hóa hiệu quả truyền năng lượng, tăng tính an toàn và giúp kéo dài chu kỳ sử dụng pin trên thiết bị của người dùng.

Để quản lý hiệu suất cho Quick Charge 5, Qualcomm cũng giới thiệu hai bộ quản lý năng lượng nâng cao (PMIC) thế hệ mới, gồm SMB1394 và SMB1398. Cả hai được thiết kế để cung cấp hiệu quả tối đa trên 98%, hỗ trợ pin 1SnP và 2SnP, đường dẫn đầu vào có dây và không dây, hoạt động thích ứng dựa trên các nguồn năng lượng khác nhau, hỗ trợ điện áp đầu vào cao hơn 20V, phù hợp cho cả sạc có dây và không dây. Hiện SMB1394 và SMB1398 đã có sẵn.

Quick Charge 5 được đánh giá là vượt trội so với Quick Charge 4.

Cũng theo Qualcomm, Quick Charge 5 có sẵn trên 1.200 thiết bị di động, phụ kiện và bộ điều khiển, từ bộ sạc smartphone, sạc điện thoại trên ô tô (car adapter) đến trạm nối (docking station), giúp thống nhất hệ sinh thái sạc điện thoại và máy tính xách tay. Quick Charge 5 tương thích ngược với Quick Charge 2.0, 3.0, 4, 4+, cũng như các thiết bị cầm tay sử dụng nền tảng di động Snapdragon của hãng.

Quick Charge 5 được các hãng smartphone, trong đó có Xiaomi thử nghiệm. Dự kiến, nền tảng sạc nhanh này sẽ xuất hiện trong các sản phẩm thương mại vào quý III/2020. Quick Charge 5 cũng được tích hợp trên Snapdragon 865, Snapdragon 865 Plus và các nền tảng di động Snapdragon cao cấp trong tương lai.

Hiện tại, công nghệ sạc nhanh trên smartphone Android có khá nhiều, như Samsung Fast Charge, OnePlus Dash Charge, Huawei SuperCharge, Motorola Turbo Charge hay Oppo VOOC... Tuy vậy, hiện nay chuẩn phổ biến nhất vẫn là Qualcomm Quick Charge, Samsung Fast Charge, Oppo VOOC và Huawei SuperCharge.

Trước đó, Oppo cũng vừa ra mắt mẫu sạc có dây công suất 125W, sử dụng công nghệ SuperVOOC cải tiến, có thể sạc pin 4.000 mAh từ 0% lên 41% trong 5 phút và sạc đầy 100% trong 20 phút. Tuy nhiên, Oppo chưa công bố smartphone nào sẽ sử dụng công nghệ sạc nhanh mới.

Sạc nhanh đang được coi là một trong những tiêu chuẩn trên smartphone tầm trung và cao cấp. Ngoài Oppo, Apple cũng cung cấp sạc nhanh cho iPhone với công suất tối đa 18W, Samsung có sạc nhanh 25W và một số model có thể sử dụng sạc 45W, còn Huawei có sạc 40W. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đi kèm một số nỗi lo về tốc độ "chai" pin của điện thoại.

