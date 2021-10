Qualcomm đồng hành cùng Việt Nam chuyển đổi số

Qualcomm muốn giúp Việt Nam trở trung tâm đổi mới công nghệ tại Đông Nam Á qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ, kiến thức… khởi nghiệp.

Đại diện Qualcomm cho biết, công nghệ luôn là phương thức và công cụ mạnh nhất để xây dựng xã hội thịnh vượng trong mọi thời đại. Theo đó, ứng dụng công nghệ là chìa khóa quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, GDP và sự chuyển dịch từ ngành công nghiệp giá trị thấp lên giá trị cao.

Tại Việt Nam, theo ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, tại sự kiện Techfest 2021, nước ta muốn thử nghiệm mô hình khai thác hiệu quả của hệ sinh thái từ các tập đoàn công nghệ trong xây dựng chuỗi công ty khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. Đồng thời, Việt Nam kêu gọi các tập đoàn nội địa và quốc tế có mặt ở trong nước tham gia đầu tư cho thế hệ trẻ. Hệ sinh thái của các tập đoàn chính là nền tảng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, giúp các doanh nghiệp hình thành sản phẩm khoa học và công nghệ có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Trong những năm vừa qua, nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã có các hoạt động đồng hành cùng chính phủ trong việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, trong đó có Qualcomm. Là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ di động, Qualcomm thúc đẩy đổi mới sáng tạo đối với hệ sinh thái không dây tại Việt Nam thông qua các nền tảng công nghệ như dữ liệu di động (5G, 4G, NB-IOT), máy học... cùng sáng kiến về phòng thí nghiệm, thiết kế hệ thống, module tham chiếu...

Nghiên cứu của công ty nghiên cứu hàng đầu HIS Markit chỉ ra công nghệ 5G dự kiến mang lại 13.200 tỷ USD vào 2035 và tạo ra cơ hội việc làm cho 20 triệu người trên toàn thế giới, đóng góp 30 tỷ USD vào năm 2025 cho nền kinh tế Việt Nam. Tại sự kiện Mobile World 2021, bà Trần Mỹ An, Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật tại Qualcomm ở San Diego cho biết, 5G không chỉ là một công nghệ để truyền dữ liệu ở tốc độ cao hơn so với các thiết bị 4G mà 5G còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bên cạnh đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình số hóa, Qualcomm tìm kiếm và ươm tạo các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ. Vừa qua, Qualcomm lựa chọn Việt Nam là nơi đặt trung tâm R&D (Nghiên cứu và phát triển) đầu tiên với kỳ vọng trở thành "trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại khu vực Đông Nam Á".

Qualcomm góp phần quan trọng trong các hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ mới và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Thông qua chương trình Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam (QVIC), đơn vị mang tới cho các công ty khởi nghiệp Việt Nam sự hỗ trợ về tri thức, nguồn lực, tiếp cận thị trường quốc tế.

Các lĩnh vực công nghệ trọng điểm QVIC tìm kiếm là 5G, IoT (Internet vạn vật), trí tuệ nhân tạo, robot, tự động hóa... sử dụng nền tảng di động và công nghệ của Qualcomm. Trong năm qua, nhờ tận dụng các lợi thế từ cuộc thi, các doanh nghiệp khởi nghiệp được chọn đã vượt qua thử thách, cải thiện và đổi mới công nghệ, mang đến những sản phẩm chất lượng.

Các sáng kiến sử dụng trí tuệ nhân tạo, giải pháp số hóa, công nghệ cao được ghi nhận và kịp thời ứng dụng trong bối cảnh đại dịch, đồng thời, tạo tiền đề giúp Việt Nam tiến tới mục tiêu công nghiệp 4.0.

Sau thành công của QVIC 2021, Qualcomm tiếp tục tìm kiếm và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ tiềm năng trong các lĩnh vực nêu trên thông qua mùa giải 2022. Đại diện đơn vị cũng cho biết, ban tổ chức luôn hoan nghênh các sáng kiến trong các lĩnh vực khác mang lại giá trị thiết thực cho xã hội.

Bên cạnh gói tài trợ, giải thưởng đến 375.000 USD, 10 startup tiềm năng tại QVIC 2022 có cơ hội tham gia chương trình hội thảo, đào tạo về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, quản lý sản phẩm, chiến lược thâm nhập thị trường toàn cầu, thuyết trình sản phẩm, được huấn luyện và cố vấn bởi chuyên gia kinh nghiệm. Đồng thời, Qualcomm cũng hỗ trợ kỹ thuật và R&D, phòng thí nghiệm, kết nối mạng lưới đối tác, khách hàng quốc tế, đào tạo về sở hữu trí tuệ và hỗ trợ viết hồ sơ đăng ký bằng sáng chế.

Ngoài ra, Qualcomm Technologies hỗ trợ đến 5,000 USD cho việc đăng ký bằng sáng chế nộp đến Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) hoặc Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Việt Nam liên quan đến các ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi QVIC 2020-2021 (tối đa hai hồ sơ mỗi startup). Quyển sở hữu sáng chế thuộc về startup 100%.

Qualcomm sẽ cung cấp hỗ trợ phát triển công nghệ cho startup tham gia QVIC, bao gồm tư vấn kinh doanh và công nghệ cho sản phẩm, quyền truy cập vào mạng lưới phòng thí nghiệm, nghiên cứu của Qualcomm tại Hà Nội. Song song, đơn vị cũng ứng dụng sản phẩm của startup nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề tại các địa phương ở Việt Nam cùng tập đoàn.

