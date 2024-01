Qualcomm cung cấp chip cho đối thủ của Vision Pro

Qualcomm tiết lộ cung cấp chip Snapdragon mới cho Google và Samsung, giúp sản phẩm thực tế ảo của hai hãng cạnh tranh với Apple.

Tuần này, đại diện Qualcomm, Google và Samsung đạt thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thực tế ảo. Theo đó, hai gã khổng lỗ công nghệ của Mỹ và Hàn Quốc sẽ đưa Snapdragon XR2 Plus Gen 2 vào các sản phẩm tương lai. Đây là thế hệ chip tiên tiến của Qualcomm, nâng cấp từ mẫu XR2 Gen 2, sử dụng trên Meta Quest 3 - kính VR mạnh nhất của công ty mẹ Facebook.

Theo The Verge, XR2 Plus Gen 2 được thiết kế nhằm tạo hiệu suất tối đa trong môi trường điện toán không gian. Chip có xung GPU tăng 15% và CPU tăng 20% so với bản tiền nhiệm. Ngoài ra, XR2 Plus Gen 2 còn cho chất lượng hiển thị 4,3K ở tốc độ 90 khung hình mỗi giây. Chip hỗ trợ đồng thời 12 camera để xử lý video, theo dõi, phân tích chuyển động cơ thể và khuôn mặt, giúp người dùng có trải nghiệm thực tế ảo chân thực nhất.

Minh họa chip Snapdragon. Ảnh: Qualcomm

Cả Google và Samsung đều chưa công bố sản phẩm cụ thể được tích hợp chip Snapdragon mới. Tuy nhiên, hai hãng cho biết quyết định hợp tác cùng Qualcomm là bước đi nhằm phục vụ chiến lược lâu dài.

"Công ty đã đầu tư vào công nghệ VR, AR trong thời gian dài. Quá trình nâng cấp sản phẩm đòi hỏi phần cứng và phần mềm tiên tiến, do đó mối quan hệ với đối tác là rất quan trọng", Hiroshi Lockheimer, Phó chủ tịch phụ trách Android của Google, nói với Cnet.

Còn theo TM Roh, Chủ tịch bộ phận di động Samsung, ba công ty sẽ phối hợp tương tự khi sản xuất smartphone, trong đó hãng điện thoại Hàn Quốc cung cấp linh kiện phần cứng, Qualcomm phát triển bộ vi xử lý và Google quản lý hệ điều hành Android cơ bản. Tuy nhiên, ở một số công đoạn, Samsung vẫn có thể tự do thực hiện các tinh chỉnh, giống như đã làm với chip trên dòng Galaxy S23.

"Mỗi đơn vị sẽ nắm toàn quyền ở một hạng mục. Sau đó, cả ba sẽ phối hợp chặt chẽ để ra quyết định", Roh nói.

Qualcomm là nhà cung cấp chip cho lượng lớn kính VR, AR trên thị trường. Ngoài Samsung và Google, hãng cho biết nhiều công ty công nghệ khác liên hệ về Snapdragon thế hệ mới. Hiện chip của Qualcomm được ứng dụng trên các thiết bị thực tế ảo phổ biến như Meta Quest Pro, Ray-Ban, HTC Vive XR Elite và Pico 4 Enterprise.

Đại diện các hãng kỳ vọng tạo ra sản phẩm với chất lượng tương đương nhưng giá rẻ hơn mức 3.499 USD của Vision Pro. Ngoài ra, thiết bị thực tế ảo của Google và Samsung dự kiến có khả năng tương tác cùng điện thoại và máy tính, tương tự cách Vision Pro của Apple giao tiếp với thiết bị trong hệ sinh thái iOS.

Hoàng Giang