'Quái xế' vứt xe dọc đường khi cảnh sát vây bắt

Tiền GiangHàng trăm thanh niên tụ tập đua xe giữa khuya, bị cảnh sát vây bắt, đã vứt xe máy giữa đường, lao xe xuống mương nhằm tẩu thoát.

Nhiều xe máy bị "quái xế" vứt dọc đường, sáng 11/4. Ảnh: Nam An.

Rạng sáng 11/4, nhiều thanh niên chạy xe máy, tụ tập trên quốc lộ 1, gần khu vực nghĩa trang thị xã Cai Lậy, chặn các xe qua lại để làm "đường đua". Khi các "quái xế" đang rồ ga lạng lách, gầm rú, phóng bạt mạng, gây náo loạn đường phố đã bị cảnh sát mật phục bao vây.

Bị bố ráp bất ngờ, nhiều người vứt xe giữa đường, chạy bộ vào vườn nhà dân gần đó. Một số người lao xe xuống mương nhằm tẩu tán phương tiện. Cảnh sát truy bắt, tạm giữ hơn 80 thanh thiếu niên cùng khoảng 100 xe máy. Phần lớn các xe được độ chế, không có biển số hoặc bị che bằng băng keo, khẩu trang.

Cảnh sát thu giữ một xe máy bị nhóm đua lao xuống mương tẩu tán. Ảnh: Nam An.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, các thanh niên này ở một số tỉnh thành miền Tây,, quen nhau trên mạng, hẹn địa điểm để đua xe. Hiện, số người vi phạm cùng phương tiện đã được bàn giao cho Công an thị xã Cai Lậy điều tra, xử lý. Nửa tháng trước, trên quốc lộ 1 qua xã An Hữu (huyện Cái Bè), 9 thanh niên bị bắt khi chặn đường để đua xe.

Nam An