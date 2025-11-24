Quái xế hoành hành New York, đánh cư dân và đốt xe

MỹNhóm quái xế tụ tập tại khu Queens hành hung cư dân địa phương sau cãi vã, rồi đốt một ôtô để trút giận.

Vickie Paladino, thành viên hội đồng thành phố New York, mô tả khu phố của bà tại quận Queens rơi vào hỗn loạn vào rạng sáng 23/11 vì một nhóm quái xế đổ đến và tự tổ chức thử thách xoay vòng ôtô tốc độ cao. Nhóm thách nhau phô diễn kỹ thuật vừa vít ga vừa kéo phanh, để phần đuôi xe quay tròn quanh tâm điểm, tạo ra khói mù mịt và những âm thanh ầm ĩ.

"Một nhân viên an ninh cố giữ trật tự nhưng ông đã bị đám người này hành hung, xe của ông bị phóng hỏa. Một cư dân khác trong khu vực cũng bị tấn công", bà cho biết, bổ sung rằng phản hồi hời hợt từ đường dây nóng 911 đã khiến người dân thất vọng.

"Những vụ chiếm đường một cách bạo lực như thế này đáng lẽ phải bị cảnh sát trừng trị thẳng tay. Chúng ta từng không bao giờ gặp rắc rối này. Giờ đây nó đã trở thành đại dịch. Đây là do chúng ta ngừng bắt giam tội phạm", bà viết trên X, kèm theo ba video sự việc.

Hàng chục quái xế làm náo loạn khu phố New York Nhóm quái xế tụ tập tại khu Queens, rồi hành hung cư dân địa phương và đốt một ôtô ngày 23/11. Video: X/VickieforNYC

NY Post dẫn nguồn tin hiện trường mô tả vụ quậy phá xảy ra trong khu Malba, thuộc quận Queens, vào khoảng 0h30 với khoảng 40 người tham gia, khiến ít nhất ba người bị thương.

Nạn nhân Blake Ferrer cho biết anh đã tiếp cận nhóm quái xế và yêu cầu họ rời khỏi khuôn viên nhưng lập tức bị tấn công, gãy mũi và xương sườn. Vợ anh cũng bị vạ lây.

Ông Larry Rusch, 59 tuổi, chủ một công ty an ninh và là người bị đốt xe, mô tả khu phố thời điểm đó "hỗn loạn hoàn toàn". Rusch kể ông đã lái xe công ty chắn ở giao lộ, nhưng ngay sau đó hai người trong nhóm quái xế đã xông đến ném pháo hoa vào xe ông. Cảnh sát cho biết một cư dân 41 tuổi cũng bị ném đồ vật vào xe khi tìm cách can thiệp.

Người dân nói khu vực này lâu nay là nơi các tài xế thường tụ tập phô diễn lái xe mạo hiểm, nhưng chưa từng chứng kiến cảnh tượng bạo lực như lần này. Bà Paladino cho biết nhiều cư dân có vũ trang đã kiềm chế, song cảnh báo "sự kiềm chế đó khó kéo dài mãi", đồng thời kêu gọi chính quyền hành động quyết liệt hơn.

"Thành phố phải ra tay chấm dứt tình trạng xem thường pháp luật. Camera giao thông chẳng thể chặn được ai cả. Chúng tôi cần cảnh sát và hình phạt mạnh tay nhất với loại tội phạm này, đừng để chúng lái xe bỏ chạy sau khi gây họa. Tình trạng này đang diễn ra khắp thành phố vì tội phạm không chịu bất kỳ hậu quả nào", bà Paladino viết.

Thanh Danh (Theo NY Post)