'Quách Tĩnh' Huỳnh Nhật Hoa giải nghệ

Huỳnh Nhật Hoa, tài tử Hong Kong đóng Quách Tĩnh, Kiều Phong, nói ngừng đóng phim vì "không còn đủ năng lực".

Diễn viên 64 tuổi nhận nhiều chú ý khi hiếm hoi xuất hiện ở sự kiện âm nhạc ngày 5/12. Theo Oriental Daily, anh đến ủng hộ buổi họp báo giới thiệu liveshow của ca sĩ Giả Tư Lạc. Huỳnh Nhật Hoa cho biết những năm qua không còn công việc gì ở làng giải trí, trong mảng phim ảnh, anh cũng giải nghệ.

Huỳnh Nhật Hoa tuổi lục tuần. Ảnh: AM 730

Thi thoảng người quen, bạn bè đề nghị đóng vai khách mời, Huỳnh Nhật Hoa đều từ chối, sau này, anh cũng không có ý định quay lại diễn xuất. Tài tử nói: "Tôi đóng phim nhiều năm, tôi biết năng lực của mình, biết là không bao giờ quay lại thời đỉnh cao như trước nữa. Tôi thà rút lui để giữ lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả".

Phim gần nhất Huỳnh Nhật Hoa đóng là Truy long (2017). Diễn viên cho biết hiện dành thời gian cho sở thích cá nhân, đặc biệt là đá bóng. Anh cùng đội bóng Ngôi sao Hong Kong đi khắp nơi đá giao hữu, đội gồm các ca sĩ, diễn viên như Hà Gia Kính, Đàm Vịnh Lân, Tăng Chí Vỹ.

Huỳnh Nhật Hoa tái diễn Hàng long thập bát chưởng Huỳnh Nhật Hoa trong "Anh hùng xạ điêu". Video: TVB

Huỳnh Nhật Hoa nổi tiếng từ đầu thập niên 1980 với nhiều tác phẩm như Hương thành lãng tử, Sát thủ phục thù, Nghĩa bất dung tình. Anh gây tiếng vang ở một số quốc gia châu Á với Anh hùng xạ điêu 1983 (vai Quách Tĩnh) và Thiên Long Bát Bộ 1997 (vai Kiều Phong). Cả hai phim đều được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao về nội dung, nghệ thuật. Trong đó Anh hùng xạ điêu nhận 9,2/10 điểm ở diễn đàn phim Douban còn Thiên Long Bát Bộ được hơn 195.000 khán giả chấm 9,1/10 điểm.

Tạo hình Quách Tĩnh của Huỳnh Nhật Hoa. Ảnh: HK01

Tài tử và diễn viên Lương Khiết Hoa kết hôn năm 1988, có con gái Huỳnh Chỉ Tình. Năm 2020, Khiết Hoa qua đời vì bệnh ung thư máu, Huỳnh Nhật Hoa từng trầm cảm vì mất bạn đời. Nhờ con gái và bạn bè, tài tử thích nghi với việc không có Lương Khiết Hoa ở bên bầu bạn.

Huỳnh Nhật Hoa từng viết thư cho vợ quá cố, có đoạn: "Vợ, anh không thể quên em ngày đầu gặp mặt: hoạt bát, đáng yêu. Anh không thể quên em khi chúng ta hẹn hò: hay cười, làm nũng. Anh không thể quên em khi sinh con gái: tận tâm, bao dung, lo cho gia đình. Anh không thể quên em khi mắc bệnh: hoang mang, sợ hãi. Anh không thể quên em khi qua đời: an tường, hàm tiếu nhắm mắt... Tiếc rằng không được cùng em đi đến đầu bạc răng long. Cưới được em là việc thành công, làm anh tự hào nhất trong cuộc đời. Em đừng lo cho anh, ông già cô độc này. Anh sẽ tiếp tục tinh thần mạnh mẽ của em để sống phần đời còn lại. Anh mong chúng ta sẽ gặp lại ở vũ trụ rộng lớn. Mãi yêu em".

Như Anh (theo On)