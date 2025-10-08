Quách Phú Thành: 'Tôi không cố kiếm con trai'

Thiên vương Hong Kong Quách Phú Thành nói con là món quà cuộc đời ban tặng, bé trai hay gái anh đều nâng niu như nhau.

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền tin Phương Viên - vợ Quách Phú Thành - sinh con trai. Nhiều nguồn tin nói tài tử "thưởng căn hộ, hàng hiệu" cho vợ, Phú Thành cũng thuê dịch vụ chăm sóc Phương Viên tốt hơn so với hai lần đầu sinh con gái.

Quách Phú Thành, 60 tuổi, trong liveshow ở Tứ Xuyên. Ảnh: HK01

Ngày 8/10, video ca sĩ kiêm diễn viên chia sẻ đời tư tại liveshow ở Tứ Xuyên thu hút chú ý, vào danh sách chủ đề được quan tâm nhất Weibo. Tài tử tiết lộ vợ chưa sinh và cảm ơn lời chúc phúc của fan dành cho em bé, anh phủ nhận tin đồn lựa chọn giới tính thai nhi. Quách Phú Thành nói: "Với tôi, con cái là sự sắp đặt của ông trời, vì thế tôi chưa từng cố kiếm con trai. Đó đều là con của tôi, tôi yêu các bé như nhau. Con thứ ba là trai hay gái tôi đều hạnh phúc".

Quách Phú Thành lên kế hoạch ngừng công việc một tháng để cùng vợ đón em bé, anh tâm niệm làm một người chồng, người cha tốt. Tài tử cảm động, biết ơn Phương Viên vì những năm qua cô đảm nhiệm phần lớn việc chăm sóc, nuôi dạy con.

Phương Viên, 38 tuổi, đăng hình bên chồng con, ngày 8/10. Ảnh: Weibo/Fang Yuan

Diễn viên và người mẫu Phương Viên kết hôn được 8 năm, con gái đầu lòng 8 tuổi, con gái thứ hai 6 tuổi. Từ khi làm bố, Quách Phú Thành thay đổi nhiều. Mỗi ngày xong việc, tài tử đều nóng lòng về với gia đình, từ chối mọi lời rủ đi chơi của bạn bè. Phú Thành tận hưởng những phút được chơi với con gái, anh nói: "Gia đình có ý nghĩa lớn với tôi, cho tôi động lực để cố gắng làm việc. Điều làm tôi hạnh phúc nhất là kết thúc công việc, về nhà ăn cơm cùng vợ con. Những lúc như thế, mọi áp lực và phiền muộn đều tan biến".

Quách Phú Thành hoạt động giải trí 38 năm, được công nhận tài năng ở các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và nhảy. Anh từng hai lần liên tiếp đoạt danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc giải Kim Mã với phim Thiện ác đối đầu (2005) và Phụ tử (2006). Những năm gần đây Phú Thành đóng chính các phim Phong tái khởi thời, Vô song, Mạch lộ nhân, thường tổ chức liveshow.

Như Anh (theo Sina, HK01)