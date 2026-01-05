Quách Phú Thành: 'Tim tan chảy khi về nhà với con gái'

Tài tử Hong Kong Quách Phú Thành, 61 tuổi, nói quên hết mệt nhọc mỗi khi bế con mới chào đời.

Tại sự kiện cuối tuần qua, Phú Thành cho biết anh lo đóng phim, tổ chức liveshow còn việc chăm con chủ yếu do vợ đảm đương. Dù đổ mồ hôi, bị thương hay mệt nhọc đến mức nào, về đến nhà, anh thấy những điều này đều không còn quan trọng, cảm giác mệt mỏi tan biến. Nhìn thấy con gái hai tháng tuổi, diễn viên cảm nhận "tim tan chảy".

Quách Phú Thành vui vẻ khi bế bồng, cho con uống sữa, tận hưởng giai đoạn con bé bỏng, bám cha mẹ. Anh nói: "Về nhà là cảm giác ấm áp nhất, gia đình tôi là ngôi nhà của những nữ thần, 4 nữ thần ở bên tôi".

Quách Phú Thành đón sinh nhật bên vợ con, tháng 10/2025, bấy giờ Phương Viên mới sinh khoảng nửa tháng. Ảnh: Weibo

Phương Viên, vợ tài tử, sinh con thứ ba tháng 10/2025, con gái đầu lòng của họ 9 tuổi, con thứ hai lên 7. Diễn viên quan niệm con cái là sự sắp đặt của ông trời, anh chưa từng cố kiếm con trai.

Sau khi có em bé, vợ chồng Quách Phú Thành từng là tâm điểm chú ý làng giải trí Hoa ngữ, dấy thảo luận về vấn đề lựa chọn giới tính thai nhi. Hàng chục nghìn ý kiến cho rằng với khả năng tài chính, Quách Phú Thành có thể có con trai nhưng anh không làm vậy vì "thuận theo ý trời", tôn trọng sinh mệnh và không theo quan niệm "có nếp có tẻ".

Phương Viên bế con gái út Phương Viên bế con gái út. Video: Red Note

Trên trang cá nhân, Phương Viên viết khi sinh con thứ ba, cô hạnh phúc khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của chồng, cảm nhận anh hạnh phúc như lần đầu làm bố. Lúc đó, cô hiểu những điều bản thân có là "tình yêu thuần khiết và trong trẻo". Người mẫu viết: "Giới tính chưa bao giờ là điều kiện của tình yêu thương. Sức khỏe, niềm vui, lòng tốt mới là món quà tốt đẹp nhất mà chúng tôi trao cho các con gái".

Chủ đề "tứ đại thiên vương Hong Kong đều sinh con gái" nhận nhiều bình luận vì sự trùng hợp. Các tài tử Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Lê Minh đều có con gái.

Quách Phú Thành quảng bá phim "Under Current" cuối năm 2025. Ảnh: HK01

Quách Phú Thành hoạt động giải trí gần 40 năm, được công nhận tài năng ở các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và nhảy. Anh từng hai lần liên tiếp đoạt danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc giải Kim Mã với phim Thiện ác đối đầu (2005) và Phụ tử (2006). Những năm gần đây Phú Thành đóng chính các phim Phong tái khởi thời, Vô song, Mạch lộ nhân. Cuối năm ngoái, tài tử ra mắt phim hành động Under Current, đóng cùng Nhậm Đạt Hoa, Ngô Trấn Vũ.

Phương Viên 39 tuổi, từng là người mẫu ảnh ở Trung Quốc đại lục. Từ khi kết hôn, cô và cha mẹ tới Hong Kong sinh sống, được cha mẹ giúp đỡ chăm sóc con cái. Những năm qua, Phương Viên làm blogger về thời trang, làm đẹp.

