Quách Phú Thành đón con thứ ba ở tuổi 60

Trên trang cá nhân ngày 22/10, tài tử đăng ảnh em bé mới chào đời, cho biết mẹ tròn con vuông. Diễn viên cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc không gì so sánh nổi vì vợ chồng "có ba viên ngọc lấp lánh".

Các con đầu lòng của Quách Phú Thành nóng lòng đón em gái về nhà. Tài tử viết: "Với tôi, con trai hay con gái đều là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng. Gia đình tôi là gia đình nữ thần, tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới khi có bốn nữ thần yêu thương".

Quách Phú Thành đăng hình con gái thứ ba, anh đón hai mẹ con xuất viện ngày 22/10. Ảnh: Weibo

Theo Sina, Quách Phú Thành lên kế hoạch ngừng công việc một tháng để cùng vợ đón em bé, anh tâm niệm làm một người chồng, người cha tốt. Tài tử cảm động, biết ơn Phương Viên vì những năm qua cô đảm nhiệm phần lớn việc chăm sóc, nuôi dạy con.

Diễn viên và người mẫu Phương Viên kết hôn được 8 năm, con gái đầu lòng 8 tuổi, con gái thứ hai 6 tuổi. Từ khi làm bố, Quách Phú Thành thay đổi nhiều. Mỗi ngày xong việc, tài tử đều nóng lòng về với gia đình, từ chối mọi lời rủ đi chơi của bạn bè. Phú Thành tận hưởng những phút được chơi với con gái, anh nói: "Gia đình có ý nghĩa lớn với tôi, cho tôi động lực để cố gắng làm việc. Điều làm tôi hạnh phúc nhất là kết thúc công việc, về nhà ăn cơm cùng vợ con. Những lúc như thế, mọi áp lực và phiền muộn đều tan biến". Quách Phú Thành và bà xã Phương Viên. Ảnh: Weibo Quách Phú Thành hoạt động giải trí 38 năm, được công nhận tài năng ở các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và nhảy. Anh từng hai lần liên tiếp đoạt danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc giải Kim Mã với phim Thiện ác đối đầu (2005) và Phụ tử (2006). Những năm gần đây Phú Thành đóng chính các phim Phong tái khởi thời, Vô song, Mạch lộ nhân, thường tổ chức liveshow.