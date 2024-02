Quá yêu vợ nên tôi không nhận ra kế hoạch ly hôn của em

Dù biết người ta đã thật sự hết tình cảm với mình, nhưng không hiểu sao tôi không thể nào quên được.

Tôi và vợ cưới nhau được tám năm, có một con trai. Vì hoàn cảnh nên tôi thường xuyên đi làm xa nhà. Việc đi làm xa nhà của tôi, hai vợ chồng đã bàn bạc từ trước nên không có vấn đề gì. Bỗng một chiều mưa tầm tã của tháng 7/2022, lúc đang ở nhà chuẩn bị ăn cơm chiều cùng gia đình vợ (tôi ở rể), tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ ruột nói "Có giấy thông báo của tòa án gửi cho con nè. Hình như vợ con gửi đơn lên tòa đòi ly hôn hay gì đó". Mẹ tôi vừa nói vừa khóc và bà rất muốn biết lý do vì sao. Tôi lúc đó vẫn không tin, hỏi mẹ có phải người ta nhầm lẫn gì không. Mẹ trả lời "Giấy thông báo ghi rõ họ tên của hai vợ chồng, nhầm lẫn sao được".

Tôi vội tắt máy đi vào phòng hỏi, vợ trả lời "Không còn tình cảm nữa thì chia tay nhau thôi, có gì đâu mà làm rùm beng lên". Tôi nghe vợ nói xong, tay chân bủn rủn, mặt mày tái mét như người mất hồn... Lúc đó con ở nhà bếp kêu tôi xuống ăn cơm. Tôi cố gắng bình tĩnh xuống ăn cơm cùng cha mẹ vợ và con. Cơm nước xong xuôi, tôi lại hỏi vợ lần nữa "Có phải ý em đã quyết định như vậy?". Vợ trả lời "không nói gì nữa, hẹn gặp nhau ở tòa án". Do vợ đã nói vậy, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi với con lấy xe máy chạy qua bên nội ngủ. Khi qua tới nhà, mọi người tập trung lại hỏi lý do vì sao? Tại ai? Hay do tôi ngoại tình.... Rất nhiều câu hỏi, tôi chỉ biết lắc đầu, vì thật sự tôi cũng không biết lý do vì đâu, tại ai.

Đến hẹn chúng tôi ra tòa án huyện để giải quyết, hầu như mọi thứ tôi đều thống nhất với điều kiện của vợ đặt ra. Quyền nuôi con, cấp dưỡng và chia tài sản... đều theo ý vợ. Tôi chỉ mong con không bị ảnh hưởng gì về tâm lý nên không muốn tranh cãi, chỉ lặng lẽ chấp nhận. Một phần nữa trước khi ra tòa, vợ nhắn với tôi rằng nếu sau một hai năm chưa ai có gia đình, có thể quay lại. Vì lẽ đó, tôi chấp nhận tất cả và chờ đợi.

Nhưng mọi thứ không như những gì vợ nói. Em đã tay trong tay với người đàn ông khác chỉ sau một tháng ly hôn. Tôi rất sốc, nhưng biết nói gì nữa, người ta đã có kế hoạch từ trước, chỉ là do mình quá yêu người ta. Dù biết người ta đã thật sự hết tình cảm với mình, nhưng không hiểu sao tôi không thể nào quên được. Giờ họ chuẩn bị tổ chức đám cưới trong tháng tới. Khi biết tin họ chuẩn bị cưới, tôi đau thắt lồng ngực, mọi thứ như muốn sụp đổ, không làm được việc gì hết. Trong lòng cứ khó chịu, nhưng không biết nói cùng ai. Hy vọng có lời khuyên giúp tôi đứng dậy và đi tiếp.

Đức Phong

