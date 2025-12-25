Quá trình 'lột xác' phong cách của vợ tỷ phú Jeff Bezos

Lauren Sánchez diện áo ba lỗ, quần đen và bốt cao tại lễ khai trương nhà hàng White Lotus ở Hollywood, California năm 2003. Ảnh: Mega

Sinh năm 1969, Lauren lớn lên ở Albuquerque, New Mexico và mơ ước trở thành nhà báo từ khi còn nhỏ. Trong thời gian ở Đại học Nam California, cô vừa học vừa làm trợ lý tại đài truyền hình KCOP-TV ở Los Angeles. Sau khi ra trường năm 1994, cô làm cho nhiều nơi, như đài KTVK, Fox Sports Net, dẫn chương trình Good Day LA trong sáu năm. Năm 2016, cô thành lập công ty sản xuất phim trên không Black Ops Aviation.