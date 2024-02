Qua thời tắc nghẽn ATM những ngày cận Tết

TP HCMSố lượng ATM giảm nhưng tình trạng xếp hàng dài, tắc nghẽn dịp cận Tết Giáp Thìn không còn diễn ra như nhiều năm trước.

Ghi nhận của VnExpress tại TP HCM từ ngày 27-30 Tết, tình trạng người dân xếp hàng dài chờ rút tiền và ATM ngừng hoạt động không tái diễn như các năm trước đây.

Tại các khu công nghiệp Tân Bình, Sóng Thần, Tân Tạo, hay dọc các con đường như 3/2 (quận 10), Điện Biên Phủ (quận 3), Hiệp Bình (Thủ Đức), Trần Nhân Tông (quận 5), ... lượng khách rút tiền mấy ngày qua khá thưa thớt.

Chiều hôm qua (29 Tết) tại các cây ATM của ACB, Vietinbank, MSB trên đường Hiệp Bình (Thủ Đức), thay vì nhiều người đứng đợi tới lượt rút như cùng kỳ năm ngoái, nay cũng vắng hoe.

Các cây ATM trên đường Trần Nhân Tông (Quận 5) ngày 28 Tết vắng khách, hoạt động bình thường trong khi thời điểm này năm ngoái thường bị lỗi, ngừng hoạt động. Ảnh: Quỳnh Trang

Theo số liệu của Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas), giao dịch rút tiền mặt qua ATM trong tháng 1 năm nay (tháng Chạp âm lịch) giảm mạnh 28% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, số lượng giao dịch chuyển tiền trong tháng 1 tăng 5% so với tháng liền trước và tăng mạnh 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này theo Napas cho thấy rõ nhu cầu rút tiền mặt của người dân ngày càng giảm không chỉ vào thời điểm trong năm, mà kể cả những giai đoạn cao điểm cận Tết Nguyên đán như hiện nay.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP HCM, cho biết mọi năm dịp Tết cổ truyền âm lịch, nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ ATM tăng trưởng rất cao, đặc biệt người dân, công nhân tại các khu công ngiệp, khu chế xuất sử dụng thẻ để rút tiền mặt lớn.

Tuy nhiên năm nay, số lượng máy ATM giảm nhưng lại không tắc nghẽn. Đến cuối năm 2023, ông cho hay số lượng máy ATM tại TP HCM khoảng 4.000 máy, giảm 4% so với năm 2022, song hoạt động của hệ thống ATM trên địa bàn vẫn ổn định và thông suốt.

Áp lực với hoạt động của hệ thống ATM năm nay, theo ông Lệnh, được giảm tải khi lượng khách hàng dùng thẻ để rút tiền mặt giảm hẳn, kéo theo hiện tượng tập trung đông người, chờ xếp hàng cũng giảm. Đây là điểm khác biệt so với nhiều năm trước đó, nhờ tiến bộ của dịch vụ ATM, gắn liền với kết quả sử dụng thẻ ATM và các sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt như thanh toán qua POS; quét mã QRcode và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử khác.

Bên cạnh đó, theo Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP HCM, các doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp có lượng công nhân lớn đã phối hợp với ngân hàng để chi trả lương thưởng, đảm bảo giảm áp lực chi trả tập trung, áp lực tập trung rút tiền trong những ngày cuối năm.

Mặc dù không rơi vào tình trạng căng thẳng, các ngân hàng thương mại năm nay vẫn lên kế hoạch duy trì, vận hành, tiếp quỹ, bảo đảm hệ thống máy ATM cũng như dịch vụ online thông suốt.

Đại diện các ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, Sacombank, ACB... khẳng định trong thời gian nghỉ Tết, hệ thống ngân hàng số, ngân hàng tự động, hệ thống ATM... vẫn hoạt động bình thường. Theo đó, người dân vẫn có thể thực hiện các giao dịch thanh toán online, rút tiền tại các cây ATM, gửi hoặc tất toán tiết kiệm online... Bộ phận chăm sóc khách hàng của các ngân hàng vẫn trực 24/24 để kịp thời hướng dẫn xử lý những vấn đề phát sinh.

Quỳnh Trang