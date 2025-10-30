Quả thận của mẹ hồi sinh con gái

Lâm ĐồngNguyễn Ngọc Quỳnh Trang, 11 tuổi, suy thận giai đoạn cuối, hồi sinh nhờ ghép quả thận từ người mẹ hiến tặng và chương trình Mặt trời Hy vọng - VnExpress hỗ trợ chi phí ghép.

"Ước mơ của con là luôn khỏe mạnh, học giỏi để có thể báo hiếu bố mẹ", bé Trang nói, hôm 29/10. Được ghép thận vào tháng 7, hiện sức khỏe Trang ổn định, trở lại cuộc sống bình thường song vẫn cần cách ly tại nhà, tái khám hàng tháng. Dù vậy, với bố Nguyễn Đắc Dũng 40 tuổi và mẹ Nguyễn Thị Thanh Huyền 33 tuổi, đây là niềm hạnh phúc vô bờ.

"Mỗi sáng được nhìn con tự dậy, cười nói vui vẻ, tôi hạnh phúc hơn bất cứ điều gì", người mẹ nói.

Bệnh nhi khỏe mạnh sau ghép thận. Ảnh: Gia đình cung cấp

5 năm điều trị bệnh cho bé Trang vô cùng khó khăn. Suy thận khiến bé suy dinh dưỡng, thể trạng yếu. Người mẹ nhớ mãi khi con gái phát bệnh vào năm 2020 bị phù mắt, phù mặt, ăn uống kém, cứ nôn trớ. Bác sĩ chẩn đoán viêm dạ dày, kê thuốc nhưng uống không đỡ, bé chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM xét nghiệm xác định suy thận mạn, hội chứng thận hư.

Người mẹ nói "tim tôi như rơi xuống", "cảm giác như ai đó đóng sập cánh cửa tương lai con tôi lại". Những tháng ngày sau đó là chuỗi dài thăm bệnh, chạy chữa, thuốc men. Giai đoạn đầu, bé Trang điều trị theo liệu trình bằng thuốc nhưng không đáp ứng, bị kháng thuốc, mặt phù nhiều hơn dẫn đến suy thận giai đoạn cuối, nguy cơ chạy thận suốt đời. Bác sĩ đưa ra phương án hàng tháng lọc màng bụng tại nhà, còn gọi là thẩm phân phúc mạc. Đây là phương pháp điều trị thay thế thận, áp dụng phổ biến với người bệnh suy thận, tức dùng màng bụng để lọc sạch các chất độc và nước dư thừa do suy thận.

6h hàng ngày, vợ chồng chị Huyền thực hiện thẩm phân phúc mạc cho con bằng cách mở van trên bụng xả từ từ nước dịch ra, thêm dịch mới vào, khóa van lại. Quá trình thường diễn ra trong khoảng 30 phút, cách 4 giờ phải lặp lại. Trang thường xuyên đau mỏi người, khó ngủ, ăn kém nên sút cân, mệt mỏi. Bố mẹ ngày đêm thay phiên nhau hỗ trợ con nhưng sức khỏe bé không cải thiện nhiều, phải nghỉ học, ngày càng ít cười, ít nói.

Cũng may, bé ngoan ngoãn, gần như không bao giờ kêu đau cũng không gào khóc, chỉ âm thầm chịu đựng và thi thoảng hỏi mẹ "sao con lại bị bệnh". Gia đình gặp khó khăn về tài chính, không có tiền chạy chữa. Anh Dũng là tài xế, lương ba cọc ba đồng. Thế nhưng không đành lòng nhìn con đau ốm, hai vợ chồng tìm cách ghép thận cho con dù phải vay mượn, bán tài sản.

Bác sĩ nói chi phí một cuộc ghép thận khoảng 500 triệu đồng - là số tiền quá lớn với gia đình. May mắn đến tháng 7, Trang được chương trình Mặt trời Hy vọng (Quỹ Hy vọng - VnExpress) hỗ trợ một phần chi phí. Ban đầu, bố giành phần hiến thận cho con, song kết quả khám sức khỏe cho thấy tình trạng mẹ tốt hơn nên phù hợp để hiến.

Hôm bác sĩ tiến hành ca hiến ghép, 7h sáng chị Huyền lên bàn mổ với tâm thái vừa sợ vừa nhẹ nhõm, khi tỉnh dậy đã là 3h chiều. Ca hiến ghép thành công, sức khỏe hai mẹ con khỏe mạnh, không gặp biến chứng gì, chức năng quả thận còn lại rất tốt, cả nhà vui mừng. Chị Huyền nằm viện một tuần là được về nhà, còn bé Trang phải theo dõi nửa tháng sau đó xuất viện và tái khám định kỳ. Sau ghép, cháu vui vẻ, ăn uống được, tăng cân. Hiện bé vẫn ở nhà, 6 tháng sau khi sức khỏe thật sự ổn định mới trở lại trường học, cuộc sống gần như bình thường.

Chị Huyền và bé Trang trên giường bệnh. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo các bác sĩ điều trị, bố mẹ, anh chị em ruột hiến thận để ghép cho nhau thường rất thuận lợi về hòa hợp miễn dịch, thêm yếu tố tuổi còn trẻ nên bé hồi phục nhanh. Sau mổ ghép, bệnh nhi được theo dõi, xét nghiệm, uống thuốc chống thải ghép, chăm sóc tốt, môi trường sống sạch để tránh nguy cơ nhiễm trùng.

Bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, ghép thận là lựa chọn tốt nhất, hiệu quả chất lượng cao. Với trẻ em, ghép thận có tỷ lệ sống cao hơn chạy thận nhân tạo và lọc màng bụng. Một số phương pháp khác như chạy thận nhân tạo giúp bệnh nhân kéo dài cuộc sống nhưng chất lượng sống thấp, thường xuyên ra vào bệnh viện, chưa kể phải tuân thủ điều trị, uống thuốc hết sức nghiêm ngặt.

Trẻ ghép thận xong có thể đi học, cải thiện sức khỏe, phát triển cao lớn, sinh hoạt bình thường. Nhiều người sau ghép thận đã thuận lợi trưởng thành, tốt nghiệp đại học, lập gia đình, sinh con khỏe mạnh.

Các chuyên gia cho rằng trở ngại lớn nhất hiện nay là thiếu nguồn tạng hiến và chi phí ghép cao. Một cuộc ghép thận trẻ em tốn vài trăm triệu đồng sau khi trừ bảo hiểm y tế. Người cho thận là người lớn, phải tự trang trải chi phí cuộc mổ cũng như xét nghiệm trước mổ, khoảng 60-70 triệu đồng. Sau mổ ghép, nếu có biến cố phát sinh, chi phí nhiều hơn.

Với mục tiêu thắp lên niềm tin cho bệnh nhi ung thư, Quỹ Hy vọng kết hợp với Ông Mặt trời triển khai chương trình Mặt trời Hy vọng.

