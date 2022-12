Quà Tết ý nghĩa với tượng mèo gốm sứ

Minh Long I ra mắt bộ sưu tập các mẫu tượng mèo sản xuất từ dòng sứ cao cấp, nghệ thuật tạo hình tinh tế, là món quà ý nghĩa dịp Tết Quý Mão.

Từ lâu, tặng quà Tết đã trở thành một nét văn hóa đẹp của người Việt. Các món quà ý nghĩa không chỉ thể hiện sự tinh tế của người tặng mà còn gửi gắm câu chúc lành về một năm mới nhiều điều tốt đẹp. Vì vậy, những món quà Tết thường được người tặng đầu tư và chọn lựa kỹ lưỡng.

Mỗi năm, thị trường quà tặng càng thêm phong phú và đa dạng về màu sắc, kiểu dáng cũng như ý nghĩa của sản phẩm đem lại. Cùng với sự phát triển của cuộc sống hiện đại, người Việt không chỉ tặng quà cho ông bà, cha mẹ mà còn thể hiện mối quan hệ khăng khít với đồng nghiệp, bạn bè. Trong đó, những quà tặng vừa thể hiện ý nghĩa, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp được nhiều người ưa chuộng.

Nổi bật trong đó là bộ sản phẩm Quý Mẹo Cát Tường của Minh Long. Lấy cảm hứng từ hình ảnh mèo trong dân gian kết hợp những trò chơi đặc trưng của ngày Tết, bộ quà gồm 5 lựa chọn: Tấn Tài, Đắc Lộc, Như Ý, Phú Quý, Bình An.

Điểm nhấn cho mỗi bộ quà là ba mẫu tượng mèo Đại Cát, Vạn Phúc và Tài Lộc, được các nghệ nhân chăm chút trong từng đường nét và màu sắc. Với thần thái vui tươi và phấn khởi, các tượng mèo cùng gửi gắm thông điệp "Thấy Tết là thấy an lạc - Thấy Minh Long là thấy Tết".

Trong văn hóa Việt, mèo được xem là linh vật mang đến nhiều may mắn, thịnh vượng. Một tượng mèo có màu sắc phù hợp cùng bộ trò chơi đặc trưng của Tết gửi gắm nhiều lời chúc ý nghĩa đến người nhận.

"Ai cũng muốn may mắn và hạnh phúc mỗi dịp Tết về. Và Minh Long gói gọn tâm tư ấy trong các bộ quà tặng Tết, thay bạn gửi trao đến bạn bè, người thân, biểu hiện cho tình cảm chân thành", đại diện Minh Long cho biết.

Sản phẩm kết tinh từ dòng sứ cao cấp nhất của Minh Long cùng bộ trò chơi dân gian. Người nghệ nhân đã hình tượng hóa hình tượng chú Mèo - linh vật của năm Quý Mão 2023 bằng nhiều kiểu dáng và sắc thái khác nhau. Dưới đây là 5 bộ quà mà Minh Long ra mắt cho dịp Tết 2023:

Bộ quà Phú Quý: Bộ quà tặng mang thông điệp ý nghĩa về năm mới may mắn, nhiều tài lộc. Quà gồm một tượng mèo Vạn Phúc 9,5 cm, một bộ trò chơi, một postcard, 5 bao lì xì. Tượng mèo Vạn Phúc mang hình ảnh dễ thương, khỏe khoắn tượng trưng cho niềm vui và hạnh phúc.

Bộ quà Phú Quý có giá 1,13 triệu đồng. Ảnh: Minh Long

Bộ quà Bình An: Bộ quà tặng mang thông điệp ý nghĩa dịp năm mới về sức khỏe, an khang, hạnh phúc. Trao quà Bình An như trao lời chúc tốt lành cho người thân, đối tác. Sản phẩm gồm một tượng mèo Đại Cát 17,4 cm, một bộ trò chơi, một postcard, 5 bao lì xì.

Bộ quà Bình An giá 2,67 triệu đồng. Ảnh: Minh Long

Bộ quà Như Ý: Sản phẩm đem đến lời chúc năm mới vạn sự như ý với khay mứt 5 ngăn, trang trí hình ảnh hoa mai, hoa đào đặc trưng ngày Tết. Quà gồm một tượng mèo Vạn Phúc 9,5 cm, một khay mứt, một bộ trò chơi, một postcard, 5 bao lì xì.

Bộ quà Như Ý giá 3,69 triệu đồng. Ảnh: Minh Long

Bộ quà Tấn Tài: Sản phẩm chủ đạo là mèo Đại Cát tượng trưng cho sự thành công trong công việc, kinh doanh, ngụ ý về một năm mới tài lộc.

Người dùng có hai lựa chọn: bộ quà với tượng mèo Đại Cát 23,9 cm, 2 bộ trò chơi, một postcard, 5 bao lì xì giá 4,07 triệu đồng; thứ hai là tượng mèo Đại Cát 23,9 cm hoa văn Cobalt, 2 bộ trò chơi, một postcard, 5 bao lì xì, giá 4,72 triệu đồng.

Bộ quà Tấn Tài. Ảnh: Minh Long

Bộ quà Đắc Lộc: Sản phẩm được nhiều khách lựa chọn cho người thân và đối tác bởi hình ảnh chú mèo Vạn Phúc vui tươi, khỏe khoắn. Bộ quà gồm một tượng mèo Vạn Phúc 9,5 cm, một bộ trò chơi, một postcard, 5 bao lì xì; giá 1,13 triệu đồng.

Minh Huy