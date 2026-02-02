Quà tặng vàng ra mắt dịp Tết Bính Ngọ

Dịp Tết Bính Ngọ, PNJ giới thiệu các dòng sản phẩm vàng mang biểu tượng tài lộc, thịnh vượng, gửi gắm niềm tin và mang giá trị thực.

Thương hiệu ra mắt sản phẩm với quan niệm Tết là dịp nghỉ ngơi hay đoàn tụ, khoảng thời gian để mọi người chiêm nghiệm về những giá trị theo đuổi trong năm cũ, đồng thời, gửi gắm hy vọng cho một khởi đầu mới.

"Những món quà mang ý nghĩa may mắn, tích lũy và chúc phúc được lựa chọn như một cách ghi nhận nỗ lực của chính mình, đồng thời gửi gắm lời chúc tốt lành đến người thân, bạn bè cho một năm mới khởi sắc, bền vững hơn", đại diện PNJ chia sẻ.

PNJ ra mắt nhiều dòng sản phẩm nhằm phục vụ nhu cầu quà Tết dịp đầu năm. Ảnh: PNJ

Theo đó, thương hiệu thiết kế sản phẩm dựa trên nhu cầu, sở thích của nhiều nhóm khách hàng. Với những gia đình tìm kiếm sự tích lũy bền vững, PNJ mang đến nhiều dòng sản phẩm vàng với đa dạng thiết kế và câu chuyện. Mỗi sản phẩm là một lời chúc về tài lộc, sự an tâm hay tương lai khởi sắc.

Chị Kim Sang (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP HCM), khách hàng mua quà Tết tại PNJ chia sẻ, hai năm nay, mỗi dịp Tết đến, chị đều tự tặng một món trang sức mới, vừa để diện Tết, vừa là cách ghi nhận những nỗ lực đã bỏ ra.

"Đó cũng là lời nhắc nhở rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn trong năm mới", chị Sang nói.

Chị Mai Huyền (40 tuổi, nhân viên kinh doanh tại Đà Nẵng) cũng cho biết, chị tới PNJ để sắm đồ tặng gia đình, bạn bè, cộng sự và đối tác như một lời chúc sức khỏe, bình an và sự khởi sắc trong năm mới.

PNJ ra mắt Vàng kỷ niệm 99,99% với các thiết kế Tài, Lộc, Phát, Phú, Quý, An, Phúc và Thọ. Ảnh: PNJ

Bên cạnh đó, PNJ hướng tới nhóm người trẻ yêu thích sự tinh tế, muốn tạo dấu ấn cho những ngày đầu xuân bằng nhiều lựa chọn linh hoạt, dễ ứng dụng qua bộ sưu tập trang sức vàng 99% Turning Gold và Kim Bảo Như Ý. Các thiết kế trang sức này có thể giúp người đeo hoàn thiện phong cách, hay trở thành điểm tựa tinh thần, giúp tự tin hơn.

Bộ sưu tập trang sức vàng 99% Turning Gold. Ảnh: PNJ

Song song, thương hiệu mang đến nhiều lựa chọn quà tặng theo từng nhu cầu như Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc, Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát hay Charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc. Đại diện PNJ cho biết, các sản phẩm này là sự kết hợp giữa giá trị tích lũy và yếu tố trải nghiệm, tạo thêm niềm vui ngày Tết, phù hợp với những người thích sự mới mẻ, đồng thời, coi trọng ý nghĩa, giá trị thực.

Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc của PNJ. Ảnh: PNJ

Khi nhu cầu trao tặng quà Tết ngày càng gắn với giá trị thực và cảm xúc lâu dài, PNJ nhận định quà tặng Tết phải đa dạng, vừa đáp ứng cảm xúc, vừa đảm bảo giá trị sử dụng và lưu giữ lâu dài.

"PNJ muốn đồng hành cùng người Việt đón Tết với thông điệp 'Vui như Tết, Quý như Vàng'. khi ai cũng muốn có khởi đầu đủ đầy, hanh thông qua việc chăm chút cho bản thân thêm rạng rỡ, tự tin, trang hoàng nhà cửa rước may đón lộc hay trao gửi những món quà ý nghĩa chúc phúc đầu năm", vị đại diện nói thêm.

Thiên Minh