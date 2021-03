Quà tặng nghỉ dưỡng 5 sao khi tham gia 'Tri ân đấng sinh thành'

Chương trình sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 31/3. Cách thức tham gia:

- Bước 1: Like fanpage, "share" bài về thông tin của chương trình ở chế độ công khai.

- Bước 2: Đăng hình ảnh hoặc đoạn video có khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi đi du lịch cùng cha mẹ, kèm những lời tri ân lay động nhất, "tag" bài viết của bạn đến 3 người bạn khác và thêm hashtag: "#Imperialtriandangsinhthanh".

Cha mẹ của người thắng cuộc sẽ có một kỳ nghỉ thú vị tại The Imperial Hotel & Resort.

Người thắng cuộc có cơ hội nhận được một giải trị giá 10 triệu đồng, trọn gói nghỉ dưỡng 4 ngày 3 đêm cho cha mẹ tại The Imperial Hotel Vũng Tàu. Hai giải Nhì, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng, trọn gói nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm cho cha mẹ tại The Imperial Hotel Vũng Tàu. Giải thưởng dành cho những bức ảnh, video giàu cảm xúc, được lan tỏa nhiều nhất do Ban tổ chức tổng hợp.

Cha mẹ sẽ được thư giãn, tham gia nhiều hoạt động để tăng cường sức khỏe.

Giải thưởng được sử dụng theo điều kiện của gói nghỉ dưỡng "Tri ân đấng sinh thành", trọn gói du lịch nghỉ dưỡng cao cấp được thiết kế riêng biệt cho cha mẹ, thỏa mãn một trong hai độ tuổi: mẹ từ 55 tuổi trở lên và cha từ 60 tuổi trở lên. Cha mẹ sẽ có cơ hội:

- Nghỉ dưỡng tại phòng Deluxe sang trọng tại khách sạn 5 sao, đưa đón tận nhà bằng xe Limousine.

- Thưởng thức các bữa ăn thực dưỡng sáng - trưa - tối, yoga dưỡng sinh, spa, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng sức khoẻ.

- Dịch vụ cao cấp đi kèm như: tham quan cùng hướng dẫn viên riêng, bữa tối lãng mạn, trà chiều hoàng gia, quà lưu niệm...

Cha mẹ có cơ hội sống lại tuổi trẻ lãng mạn.

Chương trình được tổ chức trên Fanpage của Imperial. Chi tiết và đăng ký tham gia tại đây.

(Nguồn và ảnh: The Imperial Hotel & Resort)