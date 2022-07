Quà tặng đến 800 triệu đồng từ game mô phỏng đầu tư của SSI

Tham gia "SSI Town - Cú già phố Win" và vượt qua các thử thách, người chơi có thể nhận nhiều quà tặng trị giá đến 800 triệu đồng.

"SSI Town - Cú già phố Win" là trò chơi do Công ty cổ phần Chứng khoán SSI phát triển trên bảng giá SSI iBoard và tại website SSI Town, dành cho những người đang đầu tư, mới bắt đầu. Chưa cần phải có tài khoản chứng khoán, bất kỳ ai cũng có thể tham gia trò chơi này.

Anh Nguyễn Văn Khang, một trong những người may mắn săn được vé vàng 1 triệu đồng trong Sự kiện vé vàng 7.7 vừa qua cho biết, khá hài lòng với SSI Town.

"Giao diện thân thiện, bắt mắt, cách chơi đơn giản, quà tặng giá trị, đa dạng hình thức từ hoàn tiền vào tài khoản chứng khoán lên đến 5 triệu đồng, tặng thẻ nạp điện thoại đủ mệnh giá lên đến 200 nghìn đồng... là những điểm sáng của SSI Town", anh Khang chia sẻ.

Tham gia game "SSI Town - Cú già phố Win" người chơi có cơ hội nhận nhiều quà tặng giá trị. Ảnh: SSI

Nhiệm vụ của người trải nghiệm "SSI Town" là xây dựng thành phố đầu tư của riêng mình và nâng cấp người đồng hành Cú già phố Win để nhận quà tương ứng. Bên cạnh các nhiệm vụ hàng ngày như Điểm danh, Chia sẻ nội dung... hầu hết các thử thách trong SSI Town đều hướng người chơi xây dựng kiến thức và kỹ năng để tiến xa hơn trên hành trình đầu tư.

Cụ thể, mỗi ngày, người chơi sẽ bắt gặp nhiệm vụ "Đọc bài viết". Mỗi bài viết trong SSI Town đều là những nhận định thị trường và khuyến nghị đầu tư liên tục cập nhật của Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư SSI (SSI Research). Các chuyên gia thị trường đảm bảo rằng nội dung bài viết ngắn gọn, đủ thông tin. Người chơi thông qua thực hiện nhiệm vụ trên có thể có thêm thông tin để giao dịch mỗi ngày.

Một trong những thử thách lớn mà người chơi có thể chinh phục tại SSI Town là "Học viện Cú" - nơi đưa ra những câu hỏi hóc búa và trao quà tặng cho các người chơi chinh phục thành công.

Ngoài ra, các nhà đầu tư mới tham gia thị trường chứng khoán cũng lần lượt học cách giao dịch và khám phá các sản phẩm đầu tư thông qua các nhiệm vụ của SSI Town. Hệ thống nhiệm vụ được sắp xếp khoa học và có hướng dẫn chi tiết, từ "Đặt lệnh chứng khoán Cơ sở/ Phái sinh", "Chuyển tiền nội bộ", "Đặt lệnh giao dịch S-Bond"... giúp người chơi có cái nhìn khái quát về hành trình đầu tư chứng khoán.

Giao diện Học viện Cú của SSI Town. Ảnh: SSI

Đại diện SSI cho biết, nhịp sống sôi động của tòa nhà SSI trên con phố Nguyễn Huệ tại TP HCM là nguồn cảm hứng cho tòa nhà trung tâm SSI Town. Mỗi tuần, thành phố đầu tư lại tổ chức loạt sự kiện thêm trải nghiệm, thêm ưu đãi quà tặng cho người chơi.

Sự kiện Vé vàng may mắn diễn ra ngày 7/7, 8/8 - 22/8, 9/9 - 22/9 mang đến cơ hội hoàn 5 triệu đồng vào tài khoản chứng khoán. Nhiều người chơi tham gia sự kiện "Vé vàng may mắn" đầu tiên vào ngày ra mắt game 7/7 đã nhận thưởng. Bảng xếp hạng người chơi may mắn liên tục được cập nhật.

Sự kiện Học viện SSI diễn ra thứ 6 hàng tuần sẽ cung cấp nhiều kiến thức đầu tư và cơ hội nạp ngay 200.000 đồng vào tài khoản điện thoại. Quán quân bảng xếp hạng tuần 1 "Học viện SSI" là Nguyễn Tuấn Minh, sinh viên năm 3, ĐH Giao thông Vận tải (Hà Nội) với nick name "Võ sư chém nến" đã trả lời toàn bộ 10 câu hỏi thử thách trong vòng 33 giây.

Tuấn Minh cho biết còn tham gia nhiều sự kiện khác của game như "Vòng quay may mắn" diễn ra thứ 5 hàng tuần giúp người chơi có cơ hội được hoàn 888.000 đồng vào tài khoản điện thoại. Vòng quay may mắn và Học viện SSI diễn ra mỗi thứ 5 và thứ 6 hàng tuần.

Đại diện SSI chia sẻ, trong tương lai, thành phố SSI sẽ còn tiếp tục xây dựng và mở rộng hơn. Song song đó là cập nhật thêm nhiều tính năng mô phỏng đầu tư hay giao dịch chứng khoán giả lập và nhiều phần quà giá trị nhằm xây dựng một cộng đồng nhà đầu tư vững mạnh, kết nối và hiện đại.

Chi tiết nội dung thể lệ "SSI Town - Cú già phố Win" được công bố và liên tục cập nhật trên website của SSI và trang Facebook Fanpage Chứng khoán SSI.

Tuệ An