Quà tặng công nghệ độc đáo từ Logitech

Trong phân khúc chuột cao cấp dành cho dân công nghệ, thiết kế, đồ họa, bộ đôi MX Master 2S và MX Anywhere 2S là sự lựa chọn phù hợp làm quà tặng cho nhóm khách hàng này. Sản phẩm được Logitech thiết kế riêng dành cho nhóm người dùng cao cấp và chuyên nghiệp để mang đến hiệu suất công việc tốt.



Với công nghệ Logitech Flow, MX Master 2S và MX Anywhere 2S hỗ trợ đồng thời kết nối với ba máy tính, thiết bị, cho phép người dùng điều khiển liền mạch, sao chép, dán văn bản, hình ảnh và tệp tin từ máy này sang máy khác. Mức cảm biến 4.000 dpi giúp chuột hoạt động hiệu quả và nhanh nhạy trên nhiều bề mặt, ngay cả với mặt kính. Với người bận rộn, bộ đôi cho phép người dùng sạc nhanh trong vòng ba phút để sử dụng suốt ngày. Một lần sạc đầy có thể dùng đến 70 ngày.



Về mặt thiết kế, MX Master 2S sở hữu hình dạng phỏng theo bàn tay giúp bàn tay và cổ tay dễ dàng cử động thoải mái và tự nhiên, các nút và bánh xe bố trí hợp lý. Trong khi đó, MX Anywhere 2S có hình dáng nhỏ gọn, vừa vặn, thuận tiện cho việc di chuyển.