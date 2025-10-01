Quá nhiều người sống thọ, thành phố Nhật dừng tặng tiền mừng 88 tuổi

Thành phố Okazaki ở Aichi bãi bỏ chương trình cấp tiền mừng thọ 88 tuổi do dân số già hóa, nhằm tiết kiệm ngân sách để đầu tư chăm sóc người cao tuổi.

Nhật Bản có ngày lễ Keiro no Hi (Ngày Kính lão) diễn ra hàng năm vào thứ hai của tuần thứ ba trong tháng 9, năm nay rơi vào ngày 15/9. Nhiều địa phương đã tổ chức các buổi lễ mừng thọ trang trọng, tặng quà cho các lão niên chạm các mốc tuổi quan trọng trong văn hóa Nhật như 88 tuổi (beiju) và 99 tuổi (hakuju).

Tuy nhiên, thành phố Okazaki, tỉnh Aichi năm nay đã bãi bỏ truyền thống mừng thọ 10.000 yen (67 USD) cho các lão niên 88 tuổi, do thành phố có quá nhiều cư dân sống thọ, Japan Today đưa tin ngày 30/9.

Tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật Bản đã vượt 87 tuổi. Ở Okazaki, cứ 4 người thì có một người trên 65 tuổi, và con số này dự kiến tăng trong tương lai.

Bằng cách ngừng truyền thống gửi tiền mừng thọ cho lão niên beiju, thành phố ước tính có thể tiết kiệm khoảng 20 triệu yen (135.000 USD) mỗi năm và dùng số tiền này để đầu tư chăm sóc người cao tuổi.

Người cao tuổi trên đường phố Mashiki, tỉnh Kumamoto, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

Người dân địa phương phản ứng trái chiều về quyết định này, đặc biệt là những người sắp mất cơ hội nhận tiền mừng.

"Thật tiếc. Tôi sống bằng lương hưu nên 10.000 yen là rất nhiều", một cư dân 82 tuổi nói.

"Lại có thêm một điều tốt đẹp nữa qua đi, chúng tôi thực là thế hệ xui xẻo từ rất lâu rồi", một cư dân 87 tuổi khác nói.

Những lão niên 99 tuổi sẽ tiếp tục nhận được tiền mừng. Nhân dịp Ngày Kính lão năm nay, giới chức Nhật Bản thông báo toàn quốc có 99.800 người trên 100 tuổi, phá kỷ lục năm thứ 55 liên tiếp.

Nhật Bản có 153 người trên 100 tuổi vào năm 1953, thời điểm nước này bắt đầu thống kê số liệu. Con số tăng lên 1.000 vào năm 1981, 10.000 vào năm 1998, 50.000 vào năm 2012 và 90.000 năm 2022. Tỷ lệ người trên 100 tuổi ở Nhật Bản hiện là 76,49 trên mỗi 100.000 dân.

Đức Trung (Theo Japan Today, NHK)