'Quả ngọt' của người đàn ông từng giúp 60 gia đình đoàn tụ

Trung Quốc8 năm giúp hơn 60 gia đình tìm lại người thân, ông Chen Yichao không ngờ có ngày được những người ông từng giúp đỡ khi vợ mắc bệnh hiểm nghèo.

Giữa năm 2024, hành trình thiện nguyện của ông Chen Yichao, 63 tuổi, ở Tứ Xuyên phải tạm dừng khi vợ ông, bà Zhang Chengbi, phát hiện ung thư vú. Chi phí phẫu thuật lớn khiến gia đình vốn chỉ đủ ăn rơi vào bế tắc. Nhưng khi biết tin, hàng chục gia đình từng được ông Chen giúp, các tình nguyện viên và cộng đồng mạng đã quyên góp, giúp bà Zhang có đủ tiền phẫu thuật.

"Cuộc đời như một hành trình tìm người thân, có buồn có vui, nhưng chỉ cần không dừng lại, hy vọng luôn ở phía trước. Cảm ơn mọi người", ông Chen xúc động nói khi nhìn vợ dần hồi phục.

Ông Chen Yichao, 63 tuổi ở Lân Thủy, Tứ Xuyên và người vợ đã phẫu thuật điều trị ung thư vú năm 2024. Ảnh: QQ

Câu chuyện của "lão Chen" (biệt danh ông tự đặt trên mạng xã hội) bắt đầu vào mùa đông năm 2016. Khi đó, ông cùng bạn thân Gan Biao, chủ một quán nướng ở huyện Lân Thủy, đón một cụ ông câm, sống tạm bợ dưới gầm cầu về chăm sóc. Đó là lần đầu tiên người đàn ông không rành công nghệ vụng về cầm điện thoại quay video tìm người.

Hàng trăm video ghi lại cảnh cụ ông chỉ ăn được cơm chan canh, tấm áo mỏng manh giữa trời đông được đăng tải. Vài tuần sau, anh trai của cụ ở Trùng Khánh nhận ra em mình qua mạng xã hội. Ông Chen và ông Gan lập tức lái xe hơn 100 km đưa cụ về nhà.

Thành công đầu tiên trở thành động lực để họ đi tiếp. Quán nướng của ông Gan trở thành "trụ sở tìm người", còn ông Chen, với suy nghĩ "không có tiền nhưng có sức", tự học cầm máy, lấy nét, thực hiện hơn 4.000 video. Ban ngày họ rong ruổi trên đường, đêm về lại tất bật ở quán nướng, thường chỉ chợp mắt vài tiếng. Từ hai người, "Đội tình nguyện nhân ái huyện Lân Thủy" đã có gần 20 thành viên hoạt động ở nhiều tỉnh.

Một trong những cuộc đoàn tụ xúc động nhất là của cụ bà 97 tuổi họ Lu ở tỉnh An Huy. Cụ tìm con gái thất lạc suốt 70 năm. 5 ngày sau khi video đăng tải, họ đã có tin vui. Trong ngày gặp lại, người con gái nay đã 78 tuổi ôm chầm lấy mẹ, nức nở hát bài "Mẹ là tuyệt vời nhất thế gian".

Ông Chen Yichao (phải) và người bạn thân Gan Biao (trái) tối làm việc tại một quán nướng ở Lân Thủy, tỉnh Tứ Xuyên, còn ngày đi tìm người thất lạc miễn phí. Ảnh: QQ

Những cuộc đoàn tụ của người khác cũng là động lực để ông Chen đối mặt với nỗi đau của chính mình. Năm 1995, vì quá nghèo không nộp nổi tiền phạt sinh con thứ ba, vợ chồng ông đành cho con trai hai tháng tuổi làm con nuôi, rồi bặt vô âm tín. Nỗi đau "như dao cắt" luôn giày vò ông.

Được bạn thân động viên, ông Chen lần đầu xuất hiện trước ống kính, kể lại câu chuyện của mình. 5 tháng sau, một người họ hàng của gia đình nhận nuôi năm xưa xem được video và kết nối. Qua điện thoại, người con trai nay đã có gia đình riêng, chia sẻ rằng anh không hề oán hận, bởi hiểu nỗi lòng của bố mẹ.

Tìm lại được con, ông Chen đổi tên tài khoản mạng xã hội thành "Chen vui vẻ". Nhưng niềm vui chưa bao lâu thì biến cố ập đến. Thu nhập của hai vợ chồng khoảng 5.000 tệ một tháng (gần 18 triệu đồng), chỉ vừa đủ trang trải tiền thuê nhà và chi phí học đại học cho con. Phép màu một lần nữa đến với ông, từ chính những hạt mầm nhân ái ông đã gieo.

Sau hai cuộc phẫu thuật, sức khỏe của bà Zhang dần ổn định. "Chờ bà ấy khỏi hẳn, tôi sẽ lại tiếp tục công việc tìm người", ông Chen quả quyết.

Minh Phương (Theo QQ)