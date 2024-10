Quá mệt mỏi nhưng tôi không dám nghỉ ngơi

Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng vì hai bé và gia đình cùng công việc hiện tại là niềm mơ ước của nhiều người nên tôi cố gắng.

Tôi 34 tuổi, sinh ra ở vùng quê miền núi nghèo. Hình ảnh đứa trẻ lấm lem bùn đất vác trên vai bó củi các bạn vô tình xem trên mạng bây giờ cũng chính là hình ảnh tôi ngày xưa. Cuộc sống nghèo khó, gia đình đông anh em, bố nợ nần không có công việc ổn định, mẹ là giáo viên vùng cao với đồng lương bèo bọt những năm 2000, cùng với những cuộc cãi vã triền miên của bố mẹ khiến tôi luôn cố gắng để thoát khỏi cái nghèo. Tuy nhiên tôi học hành chỉ ở mức khá, điều kiện học tập ở địa phương hạn chế, ngoại hình bình thường.

Để thoát ly cảnh lấy củi, trèo đèo, hái măng, lội suối và suýt một lần đi lấy củi một mình bị tấn công tình dục, may tôi chống cự và chạy thoát thân, tôi cố gắng học để thi đỗ vào trường sư phạm miền núi, vừa đi gia sư trang trải việc học. Ngày ra trường, vì gia đình khó khăn, không có tiền xin việc làm, bản thân lại không chấp nhận việc lấy chồng mai mối để đổi lấy một công việc, may mắn thay tôi xin vào một dự án của Hàn Quốc cách nhà không xa, từ trợ lý thư ký đến kiêm nhiệm nhiều việc ở các phòng ban khác. Công việc dần thuận lợi, lương khởi điểm chục triệu cao gấp ba so với ngành khác lúc bấy giờ (tôi học sư phạm Anh văn).

Tôi tằn tiện, tiết kiệm chi tiêu và chỉ sau hơn hai năm, đã mua được mảnh đất gần 200 triệu đồng. Tôi học thêm văn bằng hai kế toán (giai đoạn 2,5 năm cực kỳ vất vả để cân bằng giữa việc học và công việc, do thời gian làm dự án 9-10 tiếng kèm dịch họp bàn tiệc tận gần đêm muộn). Suốt tuổi trẻ của tôi đến gần 30 tuổi chỉ có công việc, học hành và dành tiền mua đất (Sau khi sinh bé thứ hai, tôi đã mua được ba mảnh đất quê mẹ, đến thời điểm hiện tại trị giá khoảng hơn 3 tỷ đồng và một mảnh đất ngoại thành Hà Nội bố mẹ chia cho vì bố tôi theo mẹ đi ở rể và vẫn có đất ở quê chia cho các con), không mối tình vắt vai. Giữa cả rừng sếp Hàn (khoảng gần 40 người), tôi chỉ là cô nhân viên mẫu mực, chuẩn tác phong nghề nghiệp.

Sau khi dự án kết thúc, tôi theo họ về Hà Nội, sinh sống và lấy chồng. Chồng tôi người Hà Nội, là giảng viên quân đội, gia đình khá giả. Bố mẹ chồng xuất thân nhà nông nên rất gần gũi và yêu thương các con. Đặc thù bên quân đội luôn xa nhà và phải đi học hành nhiều nên tôi khá vất vả về tiền bạc và chăm sóc con cái, do sinh hai bé liên tiếp. Dù bố mẹ chồng khá giả nhưng tôi không phụ thuộc ông bà lắm, con cái tôi tự thuê người chăm sóc và đi học sớm. Bố mẹ chồng tôi đất đai rộng rãi chứ không phải giàu có do buôn bán, nên bản thân vợ chồng cũng tự lực không nhờ vả gì nhiều.

Chồng tôi có giai đoạn đầu tư thất bại, bố mẹ chồng phải cắt đất trả nợ nên tình cảm từ đó có phần đi xuống. Tôi vẫn quen tự lập từ nhỏ nên đến hiện tại chồng cơ bản học xong, lương cao tầm 20 triệu đồng, còn tôi lương tầm 30 triệu đồng, đã xin ra ở riêng, con cái đủ nếp tẻ, dù chưa có nhà cửa xe cộ ổn định, nhưng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Tuy nhiên dạo này tôi ngày ngày cứ phải chạy qua chạy lại hai công ty, chiều tối về chăm hai con, học thêm tiếng Hàn khi rảnh.

Áp lực về công việc sau này khiến tôi mệt mỏi và hay cáu, tôi không giỏi buôn bán, tính tình nhẹ nhàng, thích nấu ăn, đọc sách, dọn dẹp và trồng trọt. Điều đó làm tôi hay bị mất ngủ (trước đây tôi đã bị rối loạn lo âu điều trị Đông Tây y và thiền khoảng một năm). Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng vì hai bé và gia đình cùng công việc hiện tại là niềm mơ ước của nhiều người (vẫn được nghỉ thứ bảy, chủ nhật) nên tôi cố gắng. Có điều sức khỏe đã xuất hiện nhiều vấn đề lặt vặt, và đối mặt với tuổi tác khó ổn định công việc nên áp lực ngày càng nhiều. Tôi luôn sợ thất nghiệp, dựa dẫm vào chồng, sợ gia đình chồng sẽ nhìn mình bằng con mắt khác. Thực ra tôi viết bài này chỉ mang tính chia sẻ, động viên và vài ý kiến hữu ích của độc giả cho cuộc sống sau này của tôi.

Quỳnh Anh