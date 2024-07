Quá khứ của vợ chưa cưới khiến tôi phiền lòng

Bạn từng xen vào mối quan hệ vợ chồng người ta, ở trong mối quan hệ phức tạp với hai người đàn ông, khiến tôi nghĩ nhiều.

Tôi 29 tuổi, quen bạn gái 25 tuổi được 7 tháng, đang tính chuyện kết hôn. Thực lòng, tôi rất ghi nhận và trân trọng những sự hy sinh của bạn dành cho mình và gia đình mình. Gia đình tôi bình thường, tôi là công chức tại một trường đại học, mức thu nhập cũng không lớn. Bố mẹ tôi đều vất vả, không có lương hưu, bố ốm đau liên miên. Gia đình bạn gái khá giả, bạn chăm lo cho tôi mà không màng điều kiện gì. Năm tới, tôi có ý định du học, mặc dù bạn không giỏi ngoại ngữ nhưng không sợ hãi và muốn theo tôi. Bạn xin bố mẹ hỗ trợ thêm học phí để hai đứa có thể tồn tại được ở xứ người. Bạn cũng chủ động trong việc kết hôn, nhiều thứ như hôn lễ, nhà cửa sau cưới cũng được bạn vận động để tạo điều kiện cho nhà tôi. Tôi rất yêu thương bạn, muốn chăm sóc và vun vén gia đình với bạn ý.

Mọi thứ tưởng chừng rất tốt nhưng tôi còn một chút lưỡng lự trong việc cưới xin. Đầu năm năm tôi mới quen bạn, biết bạn có mối quan hệ rất phức tạp trong quá khứ, khiến bạn tổn thương. Người yêu cũ của bạn chì chiết, tấn công bạn trên mạng xã hội. Tôi dang tay che chở, bảo vệ và yêu thương bạn trong suốt thời gian đó. Bạn không thể dũng cảm kể hết cho tôi, chỉ kể 70% câu chuyện. Sau đó, do sự tò mò, tôi đã tìm hiểu từ nhiều nguồn thông tin, hoàn thiện được 100% câu chuyện đó. Điều này làm tôi vô cùng băn khoăn.

Bạn trai thứ nhất của bạn bằng tuổi tôi, khá thành công trong sự nghiệp, kiếm rất nhiều tiền nhưng trăng hoa và có xu hướng chà đạp phụ nữ. Anh ta và bạn quen nhau từ đầu năm 2022, đến cuối năm 2023 thì chia tay hẳn. Bạn trai thứ hai là doanh nhân thành đạt, hơn bạn 20 tuổi và đang ly thân vợ. Anh này quen bạn từ năm 2021, lúc đó đang trong một mối quan hệ yêu đương với cô gái khác. Anh này khi yêu bạn đã có phần gian dối. Ban đầu, anh ta bảo đã ly hôn vợ, sau một thời gian yêu, bạn phát hiện anh ta mới ly thân. Đó là lý do họ dừng lại và cắt đứt liên lạc với nhau.

Ảnh minh họa AI

Khi đang yêu anh chàng thứ nhất, cuối năm 2022, bạn gái tôi tình cờ gặp lại anh chàng thứ hai do công việc có nhiều mối liên kết với nhau. Lúc đó cũng là thời điểm bạn có mâu thuẫn với anh chàng thứ nhất, do anh ta cũng có mối quan hệ khá phức tạp với tình cũ. Hai người duy trì mối quan hệ hỗ trợ trong công việc trong một thời gian sau đó. Đầu năm 2023, do những bất đồng, bạn gái em và anh chàng thứ nhất chia tay. Bốn tháng sau đó, bạn yêu lại anh chàng thứ hai, cho rằng anh ta có tình cảm thật sự với mình. Tuy nhiên, do mối quan hệ quá phức tạp vì anh ta chưa ly dị vợ, nên em cảm thấy khá tội lỗi rồi chấm dứt sau đó một tháng.

Hai tháng sau đó, bạn gái tôi quay trở lại với anh chàng thứ nhất nhưng cũng chỉ được hai tháng do thời điểm đó đã có tình khác bên ngoài. Khi phát hiện ra việc ngoại tình đó, bạn tức giận, chia tay anh ta và trả thù bằng việc quay lại với anh chàng thứ hai, khiến cả ba người rất đau khổ. Anh chàng thứ nhất khi đó đã tấn công và xỉ nhục bạn gái tôi trên mạng xã hội, trong khi đó. Bạn cũng phải chủ động chia tay anh chàng thứ hai do sự trống rỗng, đau khổ vì chính hành động trả thù của mình. Mọi thứ lộn xộn như thế cho đến khi tôi xuất hiện, cả hai chàng trai đó vẫn theo đuổi bạn, họ tự gây đau khổ cho nhau và làm mọi thứ lộn xộn. Tôi lúc đó cũng không định hình hết mọi việc, chỉ dang tay ra che chở, bao bọc cho bạn mà thôi.

Sau chuyện này, bạn gái chia sẻ rằng đã quá đau khổ, mong tôi bao dung và bạn cũng không dám đối mặt với sự mất mát về nhân phẩm, đạo đức và giá trị của mình. Thời điểm đó, mặc dù không kể chính xác hoàn toàn câu chuyện nhưng bạn cũng chia sẻ với tôi tầm 70% câu chuyện, những thứ bạn có thể kể. Sau khi chuyện đó qua đi, bạn cũng cắt đứt hoàn toàn liên lạc, kể cả công việc với hai người kia.

Giờ chúng tôi tính chuyện kết hôn, bạn gái đã rất trân trọng tôi, chưa từng làm gì có lỗi trong thời gian yêu nhau, bạn rõ ràng và đàng hoàng. Bạn cũng yêu tôi không phải vì điều kiện gia đình, trong khi cả hai người trước đều có điều kiện hơn hẳn tôi. Thế nhưng những chuyện trong quá khứ của cô ấy khiến tôi băn khoăn nhiều.

Tôi biết ai cũng phải học từ những sai lầm, nhưng sai lầm như trên có quá khủng khiếp với một người như tôi không? Tuy nhiên, cô gái này tôi hiểu cũng rất đáng giá, nếu một người không biết những quá khứ này, chắc hẳn họ sẽ yêu thương và nuông chiều cô ấy.

Tôi hiểu nếu không có tổn thương đó, mình không bao giờ có cơ hội với cô gái này. Hơn thế nữa, việc có kế hoạch kết hôn với nhau, làm tôi rất phân vân, mong nhận sự góp ý của các bạn, chân thành cảm ơn.

Đức Quang