Bạn trai đòi chia tay vì đọc tin nhắn tôi đòi nợ kẻ lừa tiền, vũ phu

Tôi đã cố giải thích, sẵn sàng chứng minh bằng mọi cách rằng không hề gặp lại người cũ, không còn tình cảm, nhưng anh không tin.

Tôi và bạn trai hiện tại yêu nhau được gần một năm. Thời gian không quá dài, nhưng đủ để tôi cảm nhận được tình yêu sâu sắc và chân thành dành cho anh. Anh là người mang đến cho tôi sự quan tâm, yêu thương và cảm giác an toàn mà trước đây tôi chưa từng có. Tôi nghĩ, đây chính là người đàn ông cuối cùng của đời mình, người tôi muốn gắn bó, sinh con.

Trước khi đến với bạn trai hiện tại, tôi đã trải qua ba mối tình, đều khiến tôi tổn thương sâu sắc. Trong đó, người yêu gần đây nhất là người đã khiến tôi gần như sụp đổ. Chính mối quan hệ ấy lại đang là lý do khiến chuyện tình hiện tại của tôi có nguy cơ tan vỡ. Người yêu cũ của tôi làm kinh doanh. Trong suốt thời gian đầu quen biết và yêu nhau, chúng tôi chưa từng gặp mặt, chỉ trò chuyện qua điện thoại vì anh nói đang công tác xa. Ban đầu, tôi tin tưởng và cảm thông. Một thời gian sau, anh nói công việc gặp khó khăn, cần tiền để xử lý hợp đồng, nếu không sẽ bị phạt nặng. Thương anh, tôi đã giúp.

Từ đó, chuyện chuyển tiền trở thành điều thường xuyên. Hết lý do này đến lý do khác, khi thì mẹ anh cần mổ tim, khi thì anh trai bị tai nạn, rồi chính anh phải mổ sỏi thận. Tôi lo lắng, rồi dốc hết tiền bạc để giúp anh. Khi tôi không còn khả năng, anh bắt đầu thúc giục, thậm chí ép tôi vay mượn bạn bè, gia đình ép tôi ứng lương công ty để giúp anh. Tôi sống trong những ngày tháng đầy áp lực, sợ hãi, cứ mỗi khi thấy tin nhắn hay cuộc gọi của anh là biết anh lại cần tiền. Từ một cô gái xinh đẹp, vô tư, hồn nhiên và yêu đời, tôi trở nên kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác.

Trong một năm, tôi sụt hơn 10 kg, sống trong lo âu và sợ hãi. Đau đớn nhất là khi anh không chỉ vô ơn mà còn hay đánh tôi. Tôi từng bị anh tát chảy máu miệng, bóp cổ đến ngạt thở, ngay lúc tôi mang tiền đến cho anh lo phẫu thuật chân. Khi ấy, tôi mới tỉnh ra: người đàn ông này không chỉ đang hủy hoại lòng tin mà còn có thể hủy hoại cả cuộc đời tôi. Tôi dứt khoát rời đi. Rồi vì muốn lấy lại số tiền đã đưa, tôi vẫn giữ liên lạc, chỉ nói chuyện về việc anh trả nợ.

Sau đó, tôi gặp bạn trai hiện tại, người từng quen biết tôi từ trước. Trong những ngày tăm tối nhất, anh đã ở bên động viên, giúp tôi lấy lại niềm tin và niềm vui sống. Anh không phán xét quá khứ của tôi, chỉ nhẹ nhàng ở cạnh. Dần dần, tôi yêu anh, một tình yêu chân thành và biết ơn. Thế nhưng, mọi chuyện lại thay đổi chỉ trong một ngày. Hôm qua, anh muốn xem tin nhắn giữa tôi và người yêu cũ. Tôi đã cho xem, vì thật lòng trong tôi không còn chút tình cảm nào với người kia, chỉ còn là sự chán ghét. Trong tin nhắn, người yêu cũ có hẹn tôi gặp nhiều lần, tôi trả lời "được" cho qua nhưng thực tế chưa từng gặp. Thế nhưng, sau khi đọc, bạn trai lại nghĩ rằng tôi vẫn còn qua lại với người cũ, rằng tôi yêu cả hai cùng lúc. Anh thất vọng, muốn chia tay. Tôi đã cố giải thích, sẵn sàng chứng minh bằng mọi cách rằng tôi không hề gặp lại người đó, không còn tình cảm, nhưng anh không tin.

Tôi đau khổ, khóc suốt, chỉ mong được anh cho thêm một cơ hội. Tôi không muốn mất anh, người đã giúp tôi tìm lại chính mình sau những đổ vỡ. Mong độc giả hãy cho tôi lời khuyên, phải làm sao để bạn trai tin tưởng, để anh hiểu rằng quá khứ đau thương ấy đã thật sự khép lại, trong lòng tôi giờ chỉ còn duy nhất một người là anh.

Hà Thu