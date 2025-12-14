Quá khứ 'chống đối' của người đẩy cảnh sát vào đầu xe tải

Hà NộiĐặng Từ Thịnh - người ôm đại úy cảnh sát giao thông đẩy vào đầu xe tải, bị xác định hơn một năm trước từng chống đối, nhốt công an trong nhà.

Hai ngày trước, Thịnh, 48 tuổi, trú thôn Tân Độ, xã Phượng Dực, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra tội Giết người

Trước đó, năm 2024, Thịnh lái xe ba bánh tự chế ra đường song công an yêu cầu đi về nhà do vi phạm quy định. Thịnh không chấp hành, chống đối lại và đã nhốt cán bộ công an xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên cũ, trong nhà gây cản trở lực lượng thi hành công vụ.

Hành vi này của Thịnh được người dân ghi hình lại và tái xuất hiện trên mạng xã hội mấy ngày nay. Thời điểm có hành vi chống đối này, Thịnh không bị xử lý.

Đặng Từ Thịnh lúc bị khống chế. Ảnh: Công an cung cấp

Tại vụ án lần vừa xảy ra, nhà chức trách xác định khoảng 13h35 ngày 11/12, Thịnh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nghi dùng biển số giả di chuyển trên đường tỉnh 429 thuộc xã Phượng Dực. Phát hiện vi phạm, đại úy Nguyễn Duy Điệp, cán bộ Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 8, yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Thịnh xin bỏ qua vi phạm song không được chấp nhận. Khi anh Điệp đang dắt xe của Thịnh về chốt để xử lý thì bất ngờ bị anh ta từ phía sau ôm vòng qua người. Thịnh giữ chặt người và xe anh Điệp đẩy vào đầu ôtô tải đang đi tới theo chiều ngược lại.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm, đại úy Điệp kịp thời tránh được bánh xe tải, thoát chết trong gang tấc. Xe máy của Thịnh bị cuốn vào gầm ôtô.

Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai những ngày gần đây bị đau đầu, có uống vài viên thuốc giảm đau nên tâm lý không ổn định. Anh ta nói "không hiểu sao lúc đó lại bồng bột, hành động như vậy".

Thịnh bày tỏ ân hận, cho rằng "hành vi của mình gây ra quá nguy hiểm".

Từ vi phạm lẽ ra chỉ bị xử lý hành chính thì với hành vi manh động trên Thịnh đang đối mặt cáo buộc hình sự về tội Giết người.

Người đẩy cảnh sát vào đầu xe tải cũng từng nhốt công an xã trong nhà Khoảnh khắc Thịnh đẩy cảnh sát giao thông vào đàu xe tải. Ảnh: Camera an ninh

Phạm Dự