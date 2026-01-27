Quá hạn chưa được bạn trả khoản vay, tôi đòi thêm lãi được không?

Năm 2024, tôi cho bạn mượn 300 triệu đồng để mua nhà. Khi đó, hai bên thỏa thuận chậm nhất đến cuối 2025 sẽ phải trả.

Do là chỗ quen biết nên lúc cho vay tôi không yêu cầu tính lãi. Tuy nhiên, đến nay anh ấy vẫn chưa trả tiền, trong khi giá vàng ngày càng tăng, tôi muốn thu hồi lại số tiền trên để mua vàng tích trữ. Từ việc chậm trả này, tôi muốn biết mình có được quyền yêu cầu tính lãi đối với khoản tiền vay hay không, và nếu được thì mức lãi suất bao nhiêu là phù hợp theo quy định pháp luật?

Tôi cũng muốn hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến trường hợp chậm trả nợ, nhằm thuận tiện cho việc đòi lại tiền vay cũng như bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Độc giả Nhã Vy

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn