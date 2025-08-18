Qua đời sau 24 giờ bị chẩn đoán viêm amidan

AnhMichael Reynolds, 29 tuổi, qua đời do ngừng tim chỉ 24 giờ sau khi được bác sĩ chẩn đoán nhầm là viêm amidan, dù các triệu chứng cho thấy anh đã mắc một căn bệnh nguy hiểm.

"Nhìn Jacob lớn lên mà không có bố ở bên là điều tan nát cõi lòng. Chúng tôi nhớ Michael từng ngày", Charlotte Reynolds, 31 tuổi, vợ anh, chia sẻ hôm 16/8.

Cô hy vọng câu chuyện của gia đình sẽ giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về các dấu hiệu của viêm amidan và tầm quan trọng của việc điều trị khẩn cấp, để không ai phải trải qua bi kịch tương tự.

Cuộc điều tra của tòa án vào tháng 12/2023 kết luận đây là một "cơ hội bị bỏ lỡ", gây ra cái chết thương tâm cho người cha trẻ vừa có con nhỏ.

Theo cáo trạng, ngày 29/11/2023, anh Reynolds, ở Lincolnshire, đến khám vì đau, sưng họng và ho dai dẳng suốt ba tháng. Bác sĩ đa khoa khuyên anh nghỉ ngơi, kê thuốc xịt mũi và yêu cầu chụp X-quang phổi.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của anh xấu đi nhanh chóng. Hôm sau, anh quay lại phòng khám với các triệu chứng nghiêm trọng hơ như sốt cao, không thể nuốt, cổ họng "bị tắc nghẽn". Dù được hỏi về việc cần đến phòng cấp cứu, bác sĩ thứ hai vẫn chỉ chẩn đoán anh bị viêm amidan và kê đơn thuốc kháng sinh đường uống.

Sau khi về nhà cùng Charlotte, anh Reynolds bất ngờ ngã quỵ, lên cơn co giật và được đưa đến bệnh viện. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, anh đã qua đời vào sáng 1/12. Khám nghiệm tử thi cho thấy anh bị ngừng tim do thiếu oxy, xuất phát từ tình trạng tắc nghẽn đường thở trên do viêm nắp thanh quản.

Viêm nắp thanh quản là tình trạng cấp tính và nguy hiểm khi nắp thanh quản, một vạt sụn nhỏ nằm ở đáy lưỡi, bị viêm, sưng tấy. Chức năng chính của nắp thanh quản là đậy kín khí quản khi chúng ta nuốt, ngăn thức ăn và chất lỏng lọt vào đường thở.

Tại Tòa án Điều tra Lincolnshire, thẩm phán kết luận bác sĩ đã không đưa ra lời khuyên "chắc chắn" để anh Reynolds đến phòng cấp cứu. Các chuyên gia y tế cho biết nếu được đưa đi cấp cứu sớm, anh có thể đã được chuyển đến phòng hồi sức kịp thời.

"Đây là một trường hợp thực sự bi thảm khi một người cha trẻ đã mất mạng", luật sư Rosie Charlton, đại diện gia đình, cho biết. "Cuộc điều tra đã xác nhận những lo ngại của gia đình về những sự kiện dẫn đến cái chết của Michael. Việc rút ra bài học là rất quan trọng để cải thiện an toàn cho bệnh nhân và ngăn chặn những trường hợp đau lòng tương tự".

Hoàng Dung (Theo Daily Mail)