Quá chiều chồng có thể khiến hôn nhân tan vỡ

Đọc bài viết "Chồng thích đi massage đèn mờ dù tôi hiện đại, biết chiều chồng", tôi nhớ tới một câu chuyện.

Một người bạn gái học chung với tôi có người yêu từ năm cuối, khi sắp ra trường. Do hai người cùng học chung một lớp nên bạn rất chiều chồng, đi đâu cũng có cặp có đôi, nhậu nhẹt say xỉn đều có bạn túc trực sẵn chở về với nụ cười luôn nở trên môi. Chồng hút thuốc, nhậu nhẹt, la cà gì đều khoe khoang vợ là nhất, rồi chứng tỏ "chút tao say gọi vợ chở về cho tụi bây coi". Mọi thứ bạn gái này đều đạt chuẩn như tác giả bài viết trên nhưng chỉ bốn năm sau cưới, tôi nghe tin bạn trầm cảm, suýt chấm dứt cuộc đời.

Hồi đó tôi còn trẻ nên chẳng hiểu vì sao cặp đôi đẹp nhất khoa đó lại tan vỡ. Giờ có kinh nghiệm mới thấy vợ mà chiều chồng vô lối như vậy, thế nào cũng bất hạnh hoặc tan rã. Sau nhiều năm, chồng cũ bạn ấy nói như phân trần với tôi (vì đều là bạn cùng lớp): đàn ông cần có người cầm cương, gán cho trách nhiệm để sống đàng hoàng, chứ tuổi trẻ như con ngựa chứng, còn hùa theo cổ vũ thì đằng nào cũng "toang". Thật sự là vợ sau của bạn ấy không bằng bạn mình nhưng không bao giờ chiều chồng theo kiểu bất chấp đó. Hạnh phúc không phải là một người hy sinh cho sự thoải mái, tự do của người khác, mà hai người phải cùng chia sẻ trách nhiệm và làm cho nhau hạnh phúc.

Hạnh Như

