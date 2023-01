Quả Cầu Vàng 2023 đổi mới với thảm xám

Ban tổ chức Quả Cầu Vàng lần đầu dùng thảm xám thay cho thảm đỏ vì muốn tạo mới mẻ theo xu hướng hot.

Hôm 10/1, nhà sản xuất điều hành kiêm MC Dionne Harmon nói với Variety: "Chúng tôi đã có kế hoạch làm mới tấm thảm - điều bạn chưa từng thấy trước đây. Thảm có màu xám đẹp mắt, kết hợp phông nền màu hồng pastel, phù hợp bảng màu hot của Xuân Hè 2023".

Quả Cầu Vàng dùng thảm xám thay cho thảm đỏ, ăn ý phông nền màu hồng pastel. Ảnh: AFP

Do thời tiết dự báo có mưa ở Los Angeles, ban tổ chức dựng mái che ở lối vào khách sạn Beverly Hilton. Bên trong phòng lớn nơi diễn ra sự kiện, sân khấu do Brian Stonestreet thiết kế mang hơi hướng Hollywood xưa, lấy cảm hứng từ hộp đêm Ciro's nằm trên đại lộ Sunset Boulevard, Tây Hollywood. Với nội thất kiểu baroque sang trọng, Ciro's là tụ điểm tiệc đêm của những người nổi tiếng từ thập niên 1930 đến 1950, trong đó có Marilyn Monroe, Lana Turner, Lauren Bacall, James Dean, Jerry Lewis, cựu tổng thống John F. Kennedy...

Theo Vanity Fair, cách trang trí cùng gam màu mới của Quả Cầu Vàng lần thứ 80 là một trong những nỗ lực của HFPA (Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood) trong việc cải tổ nội bộ sau nhiều bê bối những năm gần đây. Giải bị từng bị tẩy chay vì không có thành viên da màu trong ban giám khảo và nghi vấn mua giải.

Sao dự Quả Cầu Vàng 2023 Các sao Hollywood dự Quả Cầu Vàng 2023. Video: Independent

Đa phần Hollywood mong muốn thương hiệu Quả Cầu Vàng có thể vực dậy. Trước đêm trao giải, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu các ngôi sao Hollywood đã sẵn sàng trở lại thảm đỏ của sự kiện. Nhiều sao khác bỏ ngỏ khả năng tham gia, trong đó có Margot Robbie. Tuy nhiên, "Nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới 2022" đã tới trong bộ đầm cổ yếm đẹp mắt màu hồng trùng khớp màu backdrop. Thảm đỏ cũng sôi động hơn sau hai năm gián đoạn với sự tham gia của Jamie Lee Curtis, Jennifer Hudson, Salma Hayek, Jenna Ortega, Lily James, Austin Butler...

Quả Cầu Vàng do HFPA sáng lập năm 1944, là giải thưởng thu hút đông khán giả thứ ba tại Mỹ, sau Oscar và Grammy. Ban giám khảo là các thành viên của HFPA, đến từ các tờ báo của khoảng 55 quốc gia. Năm nay, diễn viên hài Jerrod Carmichael dẫn chương trình. Tác phẩm The Banshees of Inisherin của đạo diễn Martin McDonagh dẫn đầu danh sách Quả Cầu Vàng 2023 mảng điện ảnh với tám đề cử.

Sao Mai