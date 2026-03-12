Quả bóng lăn ra đường khiến người phụ nữ gặp nạn

Thanh HóaTrượt bánh xe vào quả bóng lăn ra giữa đường, người phụ nữ ngã ra đường ngay khi ôtô đi tới, hôm 4/3 tại quốc lộ 45, Thiệu Long.

Người phụ nữ ngã xe máy trước đầu ôtô Video: Thang Nguyen

Tình huống giao thông: Một người đàn ông chơi đá bóng sát lề đường, bất ngờ quả bóng lăn ra đường ngay khi một phụ nữ đi xe máy tới. Bánh xe đâm vào bóng, xe trượt, người phụ nữ ngã lăn ra đường ngay khi ôtô có gắn camera hành trình đi tới. May mắn, người đi xe máy ngã về bên phải và lái xe có gắn camera hành trình kịp thời đánh lái về bên trái tránh được một tai nạn.

Luật và kỹ năng lái xe: Nghị định 168/2024 quy định, lỗi "đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ; sử dụng bàn trượt, pa-tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy" bị phạt 200.000-250.000 đồng. Người dân sống ở ven đường không chơi sát lề đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người đi đường khác.

Với người lái xe, đặc biệt xe máy, xe đạp vốn dễ mất thăng bằng, cần chú ý giảm tốc ngay khi thấy có chướng ngại vật, người chạy ra đường. Ngoài ra, các lái xe luôn tập trung quan sát giữa khoảng cách an toàn phòng mọi tình huống có thể bất ngờ xảy ra.

Nguyên Vũ