Quả bom hơn 87 kg thuốc nổ nằm cạnh chợ

TP HuếQuả bom còn sót lại sau chiến tranh nặng 227 kg, chứa hơn 87 kg thuốc nổ được người dân phát hiện nằm cách chợ Nam Đông khoảng 50 m.

Ngày 18/12, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc cho biết đội NPA đã xử lý một quả bom MK82-500LB còn sót lại sau chiến tranh, được phát hiện tại khu vực xã Nam Đông.

Nhân viên tổ chức NPA kiểm tra quả bom. Ảnh: NPA

Bốn ngày trước, trong lúc đi đánh cá trên sông Tả Trạch, một người dân phát hiện quả bom phát lộ sau nhiều ngày mưa lũ. Bom nằm phía sau chợ xã Nam Đông và bến xe khoảng 50 m. Khu vực này thuộc thôn Phú Thuận, nơi có 129 hộ với 545 nhân khẩu sinh sống.

Sau khi tiếp cận hiện trường và kiểm tra kỹ thuật, đội NPA xác định đây là bom MK82-500LB, nặng 227 kg, chứa hơn 87 kg thuốc nổ, có sức công phá lớn. Ngòi nổ đầu M904 đã bị gãy, không còn khả năng kích nổ; ngòi nổ đuôi chưa được lắp, bảo đảm điều kiện an toàn để di chuyển.

Quả bom sau đó được đưa về bãi hủy nổ tập trung tại phường Phong Dinh để lập kế hoạch hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật.

NPA là tổ chức nhân đạo của Chính phủ Na Uy, hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam, hiện triển khai dự án tại Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Kon Tum.

Võ Thạnh