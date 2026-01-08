QS ghi nhận BUV là đại học chất lượng ba cấp độ kiểu mẫu

QS (Quacquarelli Symonds) chọn trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là điển hình tiêu biểu trong đảm bảo chất lượng tại châu Á - Thái Bình Dương khi áp dụng chuẩn mực ba cấp.

Theo đơn vị xếp hạng đại học uy tín hàng đầu thế giới này, BUV đã vận dụng linh hoạt chiến lược đảm bảo chất lượng, kiểm định và đối chuẩn quốc tế. Điều này giúp trường biến những rào cản thành lợi thế phát triển, đồng thời, tạo ra những "dấu ấn chưa từng có" trong giáo dục đại học tại Việt Nam.

BUV được QS lựa chọn là điển hình tiêu biểu trong đảm bảo chất lượng tại châu Á – Thái Bình Dương. Ảnh: BUV

QS đặt câu chuyện của BUV trong bối cảnh rộng hơn của giáo dục xuyên quốc gia, nơi các "tân binh" phải đối mặt với thách thức cố hữu: chứng minh chất lượng khi chưa có kết quả đầu ra.

Thời điểm BUV thành lập năm 2009, QS mô tả thị trường giáo dục Việt Nam là "đặc biệt khắc nghiệt" khi mô hình đại học chuẩn Anh Quốc vẫn còn là một khái niệm xa lạ. Trường đối mặt với sự hoài nghi khi mức học phí gấp 12 lần thu nhập bình quân đầu người lúc bấy giờ, khoảng 1.000 USD một năm, trong khi các trường công lập với lịch sử lâu đời vẫn là "vùng an toàn".

Theo đó, BUV phải giải đồng thời hai bài toán: vừa xây dựng niềm tin đối với một mô hình giáo dục mới, vừa đảm bảo tính chính danh và chất lượng trong một thị trường còn nhiều hoài nghi đối với các cơ sở giáo dục tư thục.

Trong bối cảnh đó, QS nhận định BUV thực hiện "một cú lội ngược dòng bản lĩnh", biến thách thức thành "phép thử vàng". Thay vì né tránh các chuẩn mực khắt khe, trường chủ động chuyển hóa chúng thành đòn bẩy chiến lược, lấy các hệ thống kiểm định uy tín làm nền móng để xây dựng niềm tin và khẳng định chất lượng.

"Chúng tôi chọn 'đứng trên vai' các tổ chức kiểm định uy tín để xây dựng nền móng cho đảm bảo chất lượng", Giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng BUV, chia sẻ tại Hội nghị thượng đỉnh giáo dục QS - châu Á Thái Bình Dương năm 2025. "Đây cũng là sự bảo chứng cho cam kết dài hạn của BUV dành cho sinh viên và phụ huynh: mỗi tấm bằng đều mang giá trị toàn cầu và được kiểm chứng bởi những tiêu chuẩn khắt khe nhất".

Giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng BUV, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh giáo dục QS - châu Á Thái Bình Dương năm 2025 về chiến lược đảm bảo chất lượng của BUV. Ảnh: BUV

Từ chiến lược đó, BUV thiết lập Mô hình Chuẩn chất lượng Ba cấp độ (Triple Quality Framework). QS nhận định mô hình này cho phép trường đảm bảo chất lượng thông qua hệ thống chỉ số cả định tính và định lượng.

Ở chuẩn chất lượng Việt Nam, trường đảm bảo tuân thủ 6 tiêu chuẩn cùng 20 chỉ số định lượng về quản trị, giảng dạy, nghiên cứu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET). Tháng 9/2025, BUV là trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất nằm trong danh sách 17 cơ sở đào tạo đạt kiểm định chất lượng quốc tế được MOET công nhận, khẳng định tính chính danh tại thị trường nội địa.

Sinh viên tốt nghiệp BUV sở hữu bằng cấp chuẩn Anh Quốc, được công nhận bởi Chính phủ Việt Nam. Ảnh: BUV

Ở cấp độ chuẩn Anh Quốc, BUV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam và khu vực ASEAN đạt chứng nhận QAA, do Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Anh Quốc công nhận, áp dụng cho các định chế danh giá như Oxford hay Cambridge. Việc Chính phủ Việt Nam công nhận chuẩn QAA đã tạo ra sự giao thoa hoàn hảo giữa hai hệ thống giáo dục, xác lập tính tương đương tuyệt đối về chất lượng.

Sự cộng hưởng này trở thành đòn bẩy để BUV chuyển mình từ một "tân binh" thành đối tác chiến lược với hơn 70 trường đại học tại 18 quốc gia, trong đó được nhiều đại học danh giá thuộc nhóm Russell - các trường top đầu Anh như Đại học Bristol, Đại học Liverpool...

Trên bình diện quốc tế, BUV là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam duy trì chứng nhận QS 5 sao trong 6 năm liên tiếp (2022 - 2028). Điều này minh chứng cho môi trường chuẩn quốc tế với đội ngũ 81% giảng viên đến từ 31 quốc gia, cùng mạng lưới trao đổi sinh viên đến 14 thị trường giáo dục danh tiếng.

Ông Samuel Ang, Giám đốc Khu vực châu Á của QS, nhận định việc BUV liên tục đạt chứng nhận QS 5 Sao thể hiện cam kết mạnh mẽ của trường trong việc duy trì chất lượng đào tạo hàng đầu và không ngừng hoàn thiện ở mọi phương diện.

"BUV là hình mẫu tiêu biểu, minh chứng cho năng lực của giáo dục đại học Việt Nam trong việc đạt chuẩn quốc tế", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, BUV cũng là đơn vị đào tạo MBA đầu tiên tại Việt Nam lọt vào Bảng xếp hạng các trường đào tạo MBA tốt nhất thế giới của QS, đứng thứ 43 khu vực châu Á. Bằng cấp của BUV còn được Bộ Giáo dục Trung Quốc công nhận, giúp sinh viên phát triển sự nghiệp tại thị trường tỷ dân.

QS nhận định, nỗ lực đạt chuẩn quốc tế của BUV mang lại những kết quả rõ rệt với quy mô sinh viên vượt mốc 2.500 và tốc độ tăng trưởng cao hàng năm. Trường liên tục duy trì vị thế trong nhóm các cơ sở giáo dục hàng đầu theo đánh giá của MOET, đồng thời, không ngừng nâng cao vị thế quốc tế.

Ba sinh viên chương trình Dự bị Đại học Quốc tế của BUV đạt thứ hạng thuộc nhóm cao nhất toàn cầu. Ảnh: BUV

Trong tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu có ít nhất hai cơ sở giáo dục đại học vào top 100 và 10 cơ sở vào top 500 thế giới, hướng tới trở thành trung tâm giáo dục quốc tế của khu vực. QS đánh giá lộ trình phát triển của BUV đang đóng góp trực tiếp cho mục tiêu này.

Đầu tiên, BUV góp phần nâng cao sự hiện diện của giáo dục đại học Việt Nam bằng cách tái định vị hình ảnh đất nước: chuyển dịch từ một quốc gia "xuất khẩu" du học sinh sang một điểm đến giáo dục chất lượng cao.

Thứ hai, QS nhận định BUV thiết lập một mô hình đảm bảo chất lượng có khả năng nhân rộng, cho thấy các chuẩn mực quốc tế có thể làm công cụ nâng tầm chất lượng nội tại và vị thế giáo dục Việt Nam. Tổ chức này nhấn mạnh, đảm bảo chất lượng là chất xúc tác cho tăng trưởng, uy tín và tham vọng toàn cầu, không phải rào cản.

Cuối cùng, sự hiện diện của ngôi trường Anh Quốc này đóng vai trò hạt nhân trong việc hình thành một trung tâm tri thức và đổi mới, thay vì chỉ dừng lại ở các chỉ số tài chính.

Theo QS, lộ trình phát triển của BUV được xác lập với các cột mốc rõ ràng gắn với chuẩn mực xếp hạng toàn cầu. Trong đó, đến năm 2030, trường đặt mục tiêu gia nhập top 100 đại học châu Á và top 100 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2050.

Tổ chức này cũng cho rằng, việc xây dựng lộ trình dài hạn dựa trên Mô hình Chuẩn chất lượng Ba cấp độ đặt BUV vào vị thế của một ứng viên tiềm năng cho top 100 châu Á, đồng thời, mở ra triển vọng trở thành một trung tâm nghiên cứu, đổi mới toàn cầu vào năm 2050, đưa Việt Nam từng bước ngang hàng với các cường quốc giáo dục trong khu vực và trên thế giới.

Nhật Lệ