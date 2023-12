Qatar nói vẫn nỗ lực hồi sinh thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hamas

Qatar cho biết vẫn nỗ lực hòa giải nhằm hồi sinh lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và giải cứu thêm nhiều con tin trong tay Hamas.

"Qatar và các đối tác vẫn không ngừng nỗ lực. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc", Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani phát biểu tại Diễn đàn Doha ngày 10/12, thêm rằng "hành động tiếp tục bắn phá chỉ khiến cơ hội thu hẹp lại".

Thủ tướng Qatar khẳng định nước này sẽ tiếp tục nỗ lực hòa giải ở Dải Gaza, hướng tới cam kết giúp thả các con tin và chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng không nhận thấy sự sẵn sàng tương tự từ cả Hamas và Israel.

Qatar là nước đóng vai trò trung gian hòa giải chính giữa Israel và Hamas. Nước này đã tích cực thúc đẩy hai bên ký thỏa thuận ngừng bắn, giúp các con tin ở Dải Gaza được phóng thích, đổi lấy sự tự do cho các tù nhân người Palestine bị Israel giữ.

Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Doha hôm 13/10. Ảnh: AFP

Cùng phát biểu tại Diễn đàn Doha, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết sự tê liệt vì những chia rẽ trong Hội đồng Bảo an đang làm xói mòn các giải pháp cho cuộc xung đột Israel - Hamas.

Ông Guterres nói thẩm quyền và uy tín của LHQ đã suy giảm nghiêm trọng do phản ứng chậm trễ với cuộc chiến. Mỹ, nước thuộc Hội đồng Bảo an, trước đó đã phủ quyết một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza.

"Tôi nhắc lại lời kêu gọi của mình về tuyên bố ngừng bắn nhân đạo. Đáng tiếc khi Hội đồng Bảo an chưa làm được điều đó. Tôi có thể hứa rằng tôi sẽ không bỏ cuộc", Tổng thư ký LHQ cho biết.

Ông Guterres trước đó đã kích hoạt điều 99 Hiến chương LHQ để 15 thành viên Hội đồng Bảo an họp khẩn về Dải Gaza. Đây là lần đầu ông kích hoạt điều khoản này từ khi được bổ nhiệm làm Tổng thư ký năm 2017. Điều khoản này cho phép Tổng thư ký đưa bất kỳ vấn đề nào mà ông cho rằng "đe dọa tới hòa bình và an ninh quốc tế" lên Hội đồng Bảo an.

Hamas hôm 7/10 bất ngờ tấn công Israel, khiến gần 1.200 người thiệt mạng và khoảng 240 bị bắt cóc. Khoảng 137 con tin vẫn bị Hamas giữ ở Dải Gaza, sau khi khoảng 100 người được thả theo các thỏa thuận giữa các bên, trong lúc Hamas - Israel ngừng bắn 7 ngày.

Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết các cuộc tấn công liên tục từ Israel đã khiến ít nhất 17.700 người ở dải đất thiệt mạng, đa số là phụ nữ và trẻ nhỏ. Sau khi lệnh ngừng bắn sụp đổ, Israel mở rộng chiến dịch trên bộ đến miền nam Gaza và giao tranh đang diễn ra tại Khan Younis, thành phố lớn ở khu vực này.

Ngọc Ánh (Theo AFP)