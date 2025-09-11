Qatar kêu gọi đưa Thủ tướng Israel ra trước công lý

Thủ tướng Qatar cho rằng Israel đã làm mất cơ hội cứu con tin khi không kích Hamas ở Doha và kêu gọi đưa người đồng cấp Netanyahu ra trước công lý.

"Tôi nghĩ với hành động ngày 9/9, ông Netanyahu đã dập tắt mọi hy vọng giải cứu con tin", Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani trả lời CNN ngày 10/9, nhắc đến người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu.

Cuộc phỏng vấn diễn ra một ngày sau khi Israel tập kích vào vị trí của Hamas tại Doha, Qatar, nơi cánh chính trị của nhóm đặt văn phòng, gây ra các vụ nổ. Diễn biến gây bất ngờ, bởi Qatar, đồng minh của Mỹ, là bên trung gian quan trọng trong nỗ lực hòa đàm giữa Hamas và Israel.

"Tôi không có lời nào để diễn tả sự phẫn nộ của Qatar. Chúng tôi cảm thấy bị phản bội", ông Al-Thani tiếp tục, thêm rằng Doha "đang đánh giá lại mọi thứ" liên quan việc tham gia các nỗ lực hòa đàm trong tương lai và thảo luận các bước tiếp theo với Washington.

Thủ tướng Qatar cáo buộc Israel đang kéo Trung Đông vào hỗn loạn và lãng phí thời gian của Qatar. Ông đề cập các cáo buộc của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) với lãnh đạo Israel và cho rằng "ông Netanyahu phải bị đưa ra trước công lý".

Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani phát biểu tại Doha ngày 9/9. Ảnh: AFP

Thủ tướng Netanyahu ngày 10/9 bác bỏ các chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, cho rằng nước này hành động giống như Mỹ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Ông Netanyahu kêu gọi Qatar trục xuất các thành viên cánh chính trị của Hamas hoặc đưa những người này ra công lý.

"Nếu các bạn không làm, chúng tôi sẽ hành động", lãnh đạo Israel cảnh báo.

Hamas ngày 9/9 cho biết 6 thành viên nhóm vũ trang đã thiệt mạng, nhưng dàn lãnh đạo cấp cao vẫn sống sót. Hamas đặt văn phòng chính trị tại Doha từ năm 2012, với sự đồng thuận của Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã cố gắng ngăn Israel tập kích vào Qatar, song thừa nhận nỗ lực này là quá muộn và bày tỏ bất ngờ trước hành động của Tel Aviv. Ông Trump ngày 9/9 đã gọi điện cho ông Netanyahu để bày tỏ phẫn nộ.

Như Tâm (Theo CNN, AFP)