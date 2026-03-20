Qatar có thể hụt thu đến 100 tỷ USD từ xuất khẩu LNG

QatarEnergy cho biết cuộc tập kích của Iran khiến 17% công suất xuất khẩu LNG bị tê liệt trong 5 năm, tương đương hụt thu khoảng 100 tỷ USD.

Bộ trưởng Năng lượng Qatar kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí quốc gia QatarEnergy Saad al-Kaabi cho biết các cuộc tấn công của Iran làm gián đoạn 12,8 triệu tấn khí hóa lỏng (LNG) mỗi năm, tương đương 17% công suất xuất khẩu, gây thiệt hại khoảng 20 tỷ USD doanh thu hàng năm.

Quá trình khôi phục các dây chuyền hư hại dự kiến mất 3 đến 5 năm, đồng nghĩa doanh thu xuất khẩu có thể hụt đến 100 tỷ USD. Đó là chưa kể chi phí sửa chữa các tổ máy ước tốn khoảng 26 tỷ USD.

Trước đó, hôm 18/3, tên lửa Iran đã đánh trúng khu phức hợp LNG Ras Laffan của QatarEnergy, cách Doha khoảng 80 km về phía bắc. Đây là cơ sở sản xuất LNG lớn nhất thế giới, cung cấp khoảng 20% sản lượng toàn cầu.

"Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng Qatar và khu vực lại phải hứng chịu một cuộc tấn công như vậy", ông Saad al-Kaabi thừa nhận.

Một góc tổ hợp Ras Laffan của Qatar. Ảnh: AP

Theo Bộ trưởng Saad al-Kaabi, 2 trong số 14 dây chuyền sản xuất LNG và 1 trong 2 cơ sở chuyển đổi khí thành chất lỏng (GTL) đã bị hư hại. ExxonMobil (Mỹ) là đối tác tại 2 cơ sở LNG bị ảnh hưởng, Shell là đối tác nhà máy GTL bị tấn công.

Các hệ thống này đang cung cấp LNG cho Italy, Bỉ, Hàn Quốc và Trung Quốc. Do đó, QatarEnergy cho biết phải tuyên bố bất khả kháng đối với các hợp đồng LNG dài hạn lên đến 5 năm với những khách hàng này.

Hậu quả còn lan rộng ngoài phạm vi LNG. Xuất khẩu condensate của Qatar sẽ giảm khoảng 24%, trong khi khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) sẽ giảm 13%. Sản lượng heli và naphtha lần lượt thu hẹp 14% và 6%. Những tổn thất này có tác động đến nhiều lĩnh vực, từ LPG được sử dụng trong các nhà hàng ở Ấn Độ đến các nhà sản xuất chip của Hàn Quốc sử dụng heli.

Qatar đồng thời trì hoãn thêm hơn một năm việc mở rộng mỏ North Field. Ông Saad al-Kaabi kêu gọi tất cả các bên - dù là Israel, Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào - đều nên tránh tấn công các cơ sở dầu khí.

Phiên An (theo Reuters)