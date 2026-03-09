Qatar Airways Cargo số hóa khâu phục vụ mặt đất

Tây ÁQatar Airways Cargo số hóa khu vực sân đỗ nhằm tạo ra môi trường sân đỗ liền mạch, minh bạch trên toàn cầu.

Sáng kiến này giới thiệu công cụ Ramp Offload and Load Supervision (ROLS) - giải pháp kỹ thuật số thay thế báo cáo hướng dẫn xếp dỡ truyền thống bằng giấy bằng một quy trình tích hợp hoàn toàn.

Hệ thống cho phép tăng cường kiểm tra thiết bị chứa hàng (ULD), đảm bảo đối soát 100% và truyền dữ liệu thời gian thực tới bộ phận kiểm soát tải trọng (Load Control). Nhờ giảm bớt thủ tục giấy tờ và nâng cao độ chính xác, ROLS được kỳ vọng cải thiện hiệu suất quay đầu tàu bay và nâng cao chất lượng khai thác chuyến bay.

Nhân viên phục vụ mặt đất của Qatar Airways Cargo sử dụng thiết bị số để giám sát xếp dỡ hàng hóa. Ảnh: Qatar Airways Cargo

Các tính năng chính của chương trình số hóa gồm xác nhận xếp hàng theo thời gian thực, quét mã QR, giám sát thỏa thuận mức dịch vụ (SLA), ngăn ngừa tình trạng "tail tipping" (hiện tượng máy bay chồm đuôi xuống đất do mất cân bằng tải trọng khi xếp dỡ hàng) và tăng cường khả năng quan sát tại khu vực ramp.

Ông Mark Drusch, Giám đốc phụ trách hàng hóa, cho biết chuyển đổi số không chỉ là ưu tiên chiến lược mà còn là tư duy cốt lõi giúp hãng dẫn dắt đổi mới trong ngành vận tải hàng hóa hàng không. Chương trình là một phần trong tầm nhìn "Digital Cargo Vision" rộng lớn hơn của hãng, bao gồm mở rộng đặt chỗ điện tử (e-booking), vận đơn không giấy và các giải pháp kho bãi tự động hóa.

Qatar Airways Cargo là bộ phận vận tải hàng hóa của Qatar Airways, có trụ sở tại Doha, Qatar. Hãng hiện khai thác đội bay chở hàng chuyên dụng và tận dụng khoang bụng của các chuyến bay chở khách để vận chuyển hàng hóa tới hàng trăm điểm đến toàn cầu. Doanh nghiệp nhiều năm liền nằm trong nhóm hãng hàng hóa hàng không lớn nhất thế giới về sản lượng vận chuyển. Qatar Airways Cargo cung cấp các dịch vụ chuyên biệt như vận chuyển dược phẩm, động vật sống, hàng giá trị cao và hàng thương mại điện tử.

Như Ý (Theo Logistics Manager)