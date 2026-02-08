PVOil đưa 1.000 sinh viên về quê đón Tết

25 chuyến xe PVOil đưa 1.000 sinh viên từ TP HCM về Khánh Hòa, Gia Lai (Bình Định cũ), Nghệ An, Thanh Hóa đón Tết cùng gia đình.

Các chuyến xe tập kết tại Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TP HCM, bắt đầu lăn bánh từ sáng 7/2 (20 tháng Chạp). Toàn bộ chi phí thuê phương tiện, suất ăn do PVOil tài trợ. Đại diện ban tổ chức cho biết công tác chuẩn bị được triển khai kỹ lưỡng - từ chọn đơn vị vận chuyển, bố trí điểm dừng nghỉ đến phương án bảo đảm an toàn cho sinh viên suốt chặng đường hồi hương.

25 chuyến xe xuất phát từ Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TP HCM, đưa sinh viên về các tỉnh miền Trung dọc Quốc lộ 1A, từ Khánh Hòa, Gia Lai (Bình Định cũ) đến Nghệ An, Thanh Hóa. Ảnh: PVOil

Chương trình do Đoàn Thanh niên PVOil chủ trì, phối hợp Đoàn - Hội nhiều trường đại học trên địa bàn TP HCM. Các công ty thành viên gồm PVOil Bình Thuận, PVOil Phú Yên, Petec, PVOil Miền Trung, PVOil Vũng Áng và PVOil Thanh Hóa... hỗ trợ dọc tuyến, tạo sự phối hợp đồng bộ trong toàn hệ thống.

Phát biểu tại lễ khởi hành sáng cùng ngày, ông Lê Trung Hưng, Phó tổng giám đốc PVOil, cho biết những ngày cận Tết luôn là thời điểm đặc biệt với người con xa quê. Tuy nhiên với nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em đến từ miền Trung, hành trình trở về không phải lúc nào cũng dễ dàng.

"Chúng tôi hy vọng mỗi chuyến xe sẽ tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vững bước trên con đường học tập và lập nghiệp", ông Lê Trung Hưng nhấn mạnh.

Ông Lê Trung Hưng (thứ 7 từ trái sang), Phó tổng giám đốc PVOil và ông Đỗ Thế Vinh, Bí thư Đoàn thanh niên PVOil (thứ 6 từ trái sang) chụp lưu niệm cùng đại diện các trường đại học tham gia chương trình. Ảnh: PVOil

2026 đánh dấu năm thứ 8 chương trình "Cùng PVOil về quê đón Tết" diễn ra. Đến nay, hơn 8.000 sinh viên khó khăn học tập tại TP HCM được hỗ trợ, có cơ hội đón xuân cùng gia đình. Qua từng năm, ban tổ chức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, bài bản hơn, trở thành hoạt động an sinh xã hội đậm dấu ấn PVOil.

Theo lãnh đạo PVOil, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế, tổng công ty luôn kiên định mục tiêu phát triển bền vững, trong đó trách nhiệm xã hội là nội dung quan trọng trong chiến lược dài hạn.

"Năm nay, việc đăng ký, tiếp nhận vé xe được thực hiện qua ứng dụng PVOil 4U, góp phần nâng cao tính minh bạch, thuận tiện và thể hiện nỗ lực ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động vì cộng đồng", người đại diện lý giải.

Đánh giá cao chương trình chuyến xe thiện nguyện, PGS.TS Châu Đình Thành, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TP HCM, cho biết phần lớn sinh viên tham gia chương trình đến từ miền Trung - nơi chịu nhiều ảnh hưởng thiên tai. Việc tạo điều kiện để các em đoàn tụ gia đình dịp Tết cổ truyền không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá.

"Những chuyến xe không chỉ đưa sinh viên về với gia đình, mà còn gửi gắm sự quan tâm, trách nhiệm của doanh nghiệp, nhà trường và cộng đồng dành cho các em", ông Châu Đình Thành phát biểu.

Sinh viên chuyện trò rôm rả trước giờ khởi hành ở điểm tập kết Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TP HCM. Ảnh: PVOil

Trước giờ khởi hành, Thùy Linh, sinh viên khoa Thời trang và Du lịch, Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TP HCM, cho biết gia đình em hiện sống tại Đồng Nai nhưng quê gốc Thanh Hóa. Sáu năm qua, Linh chưa có dịp về quê nội, đây là lần đầu em đăng ký tham gia chuyến xe về thăm bà.

"Cầm trên tay tấm vé về quê giáp Tết, em rất xúc động. Với em, đó không chỉ là một chuyến xe mà là cơ hội đoàn tụ, bù đắp những cái Tết đã lỡ hẹn. Sự hỗ trợ của PVOil giúp em và nhiều bạn khác vững tâm hơn trên hành trình học tập xa nhà", Linh cho hay.

Đồng quan điểm trên, Hoài An, sinh viên năm Trường Đại học Kinh tế TP HCM, đánh giá khâu tổ chức bài bản, chu đáo. Việc đăng ký, xác nhận thông tin, bố trí xe và hỗ trợ dọc đường liền mạch, tạo cảm giác an toàn cho sinh viên lẫn gia đình của họ.

"Chuyến xe không chỉ giúp chúng em tiết kiệm chi phí mà còn mang lại sự an tâm khi biết mình được hỗ trợ đầy đủ suốt hành trình. Hy vọng chương trình tiếp tục duy trì để nhiều người có cơ hội về quê dịp Tết", Hoài An nói thêm.

PVOil là doanh nghiệp dẫn đầu ngành phân phối xăng dầu tại Việt Nam với gần 900 cửa hàng bán lẻ, chiếm khoảng 23% thị phần. Họ cũng là đơn vị tiên phong chuyển đổi số với các ứng dụng như PVOil Easy, PVOil 4U, PVOil B2B, đồng thời tích cực triển khai hơn 400 trạm sạc xe điện và phát triển các dịch vụ phi xăng dầu, hướng tới trở thành nhà cung cấp năng lượng đa dạng trong tương lai.

