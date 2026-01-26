PVF hợp tác với CLB Brazil

Hưng YênTrung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF hợp tác với Botafogo trong nỗ lực phát triển đào tạo trẻ và nhân lực bóng đá chất lượng cao.

PVF và Botafogo đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) vào chiều 24/1 ở Trung tâm tại Hưng Yên. Đây là một trong những hoạt động thuộc chiến lược hội nhập quốc tế của PVF, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trẻ theo chuẩn mực tiên tiến thế giới.

Nội dung chính trong biên bản hợp tác, gồm trao đổi HLV và chuyên gia kỹ thuật, tổ chức các chương trình tập huấn, thi đấu và hội thảo chuyên môn, Botafogo cử chuyên gia sang PVF làm việc, đồng thời có thể cung cấp cầu thủ và chuyên gia cho CLB PVF-CAND.

Đại diện PVF và Botafogo trao đổi áo đấu sau lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF tại Hưng Yên vào ngày 24/1/2026. Ảnh: PVF

Trong giai đoạn đầu hợp tác, Botafogo sẽ cử chuyên gia sang PVF để đánh giá hệ thống đào tạo, phương pháp huấn luyện, cơ sở vật chất và mô hình vận hành. Ở giai đoạn tiếp theo, đại diện PVF sẽ sang Brazil để tìm hiểu thực tế tại các cơ sở đào tạo của đối tác, trước khi tính đến các chương trình tập huấn cho HLV và cầu thủ của Trung tâm.

Botafogo thành lập từ năm 1904 ở thủ đô Rio de Janeiro. Đội thuộc nhóm "12 CLB lớn" của xứ sở samba, từng đứng thứ 12 trong cuộc bình chọn của độc giả Tạp chí FIFA cho bảng thứ bậc CLB của thế kỷ. Năm 2024, Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) xếp Botafogo đứng thứ 5 trong bảng CLB nam.

Botafogo có 21 lần vô địch giải vô địch Carioca của bang Rio de Janeiro, ba lần vô địch Quốc gia Brazil (1968, 1995, 2024) và vô địch Copa Livertadores 2024. Lịch sử đội bóng gắn liền với những huyền thoại Brazil như Nilton Santos, Garrincha, Didi, Zagallo, Jairzinho, Carlos Alberto.

Trong khi đó, PVF do Vingroup thành lập năm 2008, chuyển từ TP HCM ra Hưng Yên năm 2017 với tổng mức đầu tư khoảng 30 triệu USD. Tháng 9/2020, Trung tâm này được LĐBĐ châu Á (AFC) cấp chứng nhận AFC Three-Star Academy - mức cao nhất trong đánh giá chất lượng đào tạo bóng đá trẻ. Từ tháng 6/2022, Trung tâm chuyển giao cho Bộ Công an. Sau 18 năm, PVF trở thành trung tâm đào tạo bóng đá trẻ giàu thành tích hàng đầu Việt Nam, với 18 lần vô địch và 12 lần giành á quân các giải trẻ trong nước.

Ở lứa đầu, Trung tâm cho ra lò một số cầu thủ tên tuổi như Hà Đức Chinh, Đỗ Thanh Thịnh, Ngô Tùng Quốc, Bùi Tiến Dụng, Hồ Minh Dĩ, Trương Văn Thái Quý. Trong khi đó, lứa 2003-2004 có Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Lê Phát, Võ Anh Quân nằm trong đội hình giành HC vàng SEA Games 33 và HC đồng U23 châu Á 2026.

Hiếu Lương