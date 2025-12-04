PVCFC vào Top 8 doanh nghiệp quản trị tốt nhất

PVCFC được vinh danh trong Top 8 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất, nhờ đẩy mạnh tái cấu trúc quản trị toàn diện trong suốt giai đoạn 2023-2025

Chương trình bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2025 tổ chức tại TP HCM, ngày 3/12. Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) nhận hai giải thưởng gồm: Top 8 doanh nghiệp quản trị Công ty tốt nhất - nhóm vốn hóa lớn, Giải nhất báo cáo phát triển bền vững - nhóm ngành phi tài chính.

Đây là năm thứ hai liên tiếp PVCFC cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng quản trị và là năm đầu tiên doanh nghiệp đạt vị trí cao nhất ở hạng mục báo cáo phát triển bền vững. Theo đại diện công ty, giải thưởng cho thấy bước tiến trong chuẩn hóa mô hình quản trị theo thông lệ quốc tế.

Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau thuộc Top 8 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất. Ảnh: PVCFC

Ở hạng mục quản trị công ty, việc góp mặt trong Top 8 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất thể hiện nỗ lực tái cấu trúc quản trị của đơn vị trong suốt giai đoạn 2023-2025. Doanh nghiệp đã chuẩn hóa hoạt động theo thông lệ OECD, nâng vai trò giám sát độc lập, củng cố ủy ban Kiểm toán, đồng thời nâng cao chất lượng công bố thông tin. Trong ngành phân bón vốn biến động bởi giá khí, cạnh tranh quốc tế và tác động khí hậu, bộ khung quản trị chặt chẽ giúp PVCFC duy trì biên an toàn, kiểm soát rủi ro, tối ưu vận hành. Yếu tố này cũng là nền tảng để doanh nghiệp mở rộng sang các dòng sản phẩm NPK, gia tăng xuất khẩu và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hóa chất - nông nghiệp khu vực.

Giải nhất báo cáo phát triển bền vững là điểm nhấn làm rõ sự chuyển mình của PVCFC. Báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp công bố đầy đủ bộ chỉ số ESG trọng yếu như cường độ phát thải khí nhà kính, mức tiêu hao năng lượng, tỷ lệ tái sử dụng tài nguyên và lộ trình Net Zero, đi kèm các giải pháp thực thi rõ ràng. PVCFC báo cáo cho đủ bộ tiêu chí, tích hợp ESG vào chiến lược sản xuất - kinh doanh.

Thành viên Hội đồng quản trị Lê Đức Quang đại diện công ty nhận Giải nhất báo cáo phát triển bền vững. Ảnh: PVCFC

Nhiều chương trình xã hội của doanh nghiệp như học bổng "Hạt ngọc mùa vàng" hay "STEM Innovation Petrovietnam" được triển khai theo hướng tạo tác động dài hạn, có đánh giá hiệu quả và phù hợp tiêu chuẩn của các quỹ đầu tư bền vững quốc tế. Theo đại diện công ty, việc gắn kết ESG với chiến lược tài chính, quản trị rủi ro và kế hoạch đầu tư cũng cho thấy tính trưởng thành của đơn vị trong lộ trình phát triển theo chuẩn toàn cầu.

Công ty nhận vinh danh Top 8 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất. Ảnh: PVCFC

Đại diện cho biết thêm, trong nhóm doanh nghiệp công nghiệp nặng, không nhiều đơn vị đồng thời đạt thành tích cao cả về quản trị và báo cáo cáo phát triển bền vững. Thành tích này vì vậy đặt PVCFC vào nhóm doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cạnh tranh khu vực, nhất là trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu như Australia, Nhật Bản hay Mỹ Latin ngày càng ưu tiên các nhà cung cấp có hồ sơ ESG minh bạch. Hai giải thưởng này cũng củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào năng lực quản trị rủi ro và chiến lược dài hạn của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định hình ảnh Phân bón Cà Mau là thương hiệu nông nghiệp tiên phong, ổn định, chiến lược phát triển rõ ràng, phù hợp xu thế.

Bước sang giai đoạn mới, công ty có định hướng mở rộng danh mục sản phẩm, đẩy mạnh thị trường quốc tế và chuyển đổi số toàn diện. Quản trị và phát triển bền vững là điểm cộng,trở thành năng lực cạnh tranh giúp PVCFC nâng vị thế trong ngành hóa chất - phân bón Việt Nam, khu vực.

Hoàng Đan