PVCFC ứng dụng khoa học nhằm phát triển nông nghiệp bền vững

Phân bón Cà Mau đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao năng lực R&D, hỗ trợ nông dân và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững.

Theo đại diện doanh nghiệp, trong bối cảnh cạnh tranh thị trường, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp cùng các yêu cầu về an toàn thực phẩm ngày càng cao, việc tăng cường nền tảng khoa học và ứng dụng công nghệ trở thành yêu cầu cốt lõi trong chiến lược phát triển sản phẩm, chuỗi giá trị của Phân bón Cà Mau (PVCFC). Ngày 29/12/2025, tại trụ sở TP HCM, công ty tổ chức chương trình tập huấn, chia sẻ nội bộ, tập trung vào các nội dung về nông học, công nghệ sinh học và công nghệ sau thu hoạch.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVCFC phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: PVCFC

Chương trình hướng đến gắn kết tri thức khoa học với định hướng kinh doanh, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu - phát triển và hiệu quả hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp cũng như thị trường nông sản. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo PVCFC cùng nhiều chuyên gia đầu ngành, trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ sinh học đến từ các trường đại học, tổ chức nghiên cứu.

Các phiên chia sẻ tập trung làm rõ vai trò của khoa học trong việc giải quyết những thách thức thực tiễn của sản xuất nông nghiệp hiện đại. Chương trình cũng đề cập vai trò của đất trong chiến lược nghiên cứu và phát triển sản phẩm phân bón, đồng thời làm rõ cách ứng dụng kiến thức nông học để nhận diện cơ hội, thách thức trong định hướng sản phẩm của PVCFC. Bên cạnh đó, các chuyên gia chia sẻ thêm về chuỗi cung ứng nông sản sau thu hoạch, xu hướng ứng dụng công nghệ sinh học và định hướng nghiên cứu, phát triển công nghệ sinh học cho các dòng sản phẩm mới.

PGS.TS Trần Văn Dũng, trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ chia sẻ vai trò của đất trong việc xác định chiến lược nghiên cứu phân bón. Ảnh: PVCFC

Từ nền tảng trao đổi chuyên môn, PVCFC xác định rõ định hướng nghiên cứu - phát triển theo hướng tạo ra sản phẩm có giá trị thương mại sử dụng công nghệ cao, phù hợp với xu hướng nông nghiệp hiện đại. Trọng tâm của chiến lược này bao gồm nghiên cứu, phát triển các sản phẩm vi sinh và chế phẩm sinh học như: phân bón vi sinh, biostimulants, probiotics, enzym. Các chế phẩm này phục vụ canh tác nông nghiệp, mở rộng ứng dụng trong công nghệ bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu, nuôi trồng thủy sản, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm probiotics cho người.

Song song đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu nghiên cứu và phát triển các giống cây trồng có giá trị cao. Các nhóm cây trọng tâm gồm cây ăn quả, cây lương thực, cây nguyên liệu nhiên liệu và cây dược liệu. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tối ưu lợi nhuận cho nông dân cùng cộng đồng sản xuất.

Các chuyên gia cùng cán bộ công ty chia sẻ góc nhìn tổng thể về cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: PVCFC

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Tổng công ty chú trọng xây dựng và mở rộng nguồn lực công nghệ cao (core capabilities) trong hệ thống R&D. Doanh nghiệp tập trung đầu tư các phòng thí nghiệm chuyên sâu về vi sinh.

Hệ thống R&D còn bao gồm phòng thí nghiệm bệnh thực vật và phòng thí nghiệm công nghệ bảo quản sau thu hoạch. Bên cạnh đó, công ty đầu tư hệ thống nhà kính, nhà lưới phục vụ thử nghiệm chế phẩm vi sinh và chọn tạo giống. Trên nền tảng cơ sở vật chất và công nghệ này, PVCFC triển khai các hoạt động thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện sản phẩm. Quá trình nghiên cứu được thực hiện dựa trên bằng chứng khoa học, nhằm bảo đảm hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn sản xuất.

Bên cạnh đầu tư cơ sở, công ty xác định hợp tác chiến lược và phát triển nguồn nhân lực là nhân tố then chốt cho thành công dài hạn. Chương trình đào tạo nội bộ, hợp tác các viện trường được mở rộng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ R&D và kỹ thuật. Việc nghiên cứu sớm giải pháp ứng dụng các công nghệ tiên tiến tạo tiền đề cho PVCFC sản xuất các sản phẩm thương mại theo tiêu chuẩn cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường trong nước và khu vực.

Theo đại diện doanh nghiệp, đơn vị định hướng rõ ràng chiến lược ứng dụng công nghệ sinh học, nông học trong cả ngắn hạn và dài hạn. Trong ngắn hạn, việc ứng dụng kiến thức sinh học vào công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm giúp tối ưu hóa dinh dưỡng cây trồng, cải thiện hiệu suất sử dụng phân bón, tăng khả năng thích ứng với điều kiện bất lợi của môi trường, từ đó giúp nông dân giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất ở mỗi vụ mùa.

Hoàng Đan